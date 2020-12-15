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22:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

Швеция: в стране недооценили новую волну пандемии

Премьер-министр Швеции Стефан Левен признал, что органы здравоохранения страны, решившие не вводить общенациональный локдаун при первой волне пандемии, недооценили возможные последствия второй волны.

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Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

Левен выступил с этим заявлением накануне оглашения предварительных результатов расследования, проводившегося комиссией, специально созданной для изучения работы системы здравоохранения в период пандемии.

Ранее статистическое бюро Швеции сообщило о том, что в ноябре в стране было зарегистрировано 8088 смертей, это самый высокий месячный показатель смертности в Швеции со времен «испанки», гриппа, который свирепствовал во всем мире с 1918 по 1920 год. (В ноябре 2018 в Швеции скончалось 16 тыс. человек).

В этом году в стране было зарегистрировано 320 098 случаев заражения коронавирусом и 7514 летальных исходов — эти показатели намного выше, чем в других скандинавских странах.

Осенью резкий скачок заболеваемости вызвал кризис всей системы здраоохранения, среди заразившихся оказалось много самих медицинских работников, и власти вынуждены были ввести ряд строгих мер, в том числе запрет на продажу алкоголя в барах и ресторанах после 10 вечера.

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