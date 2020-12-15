Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Кремле рассказали о здоровье Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полной чушью слухи о проблемах со здоровьем у Путина
Фоторепортажи
26Скончался Валентин Гафт
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
22:26 (мск), источник: Интерфакс

Лавров счел несущественным отказ боснийских политиков от встречи с ним

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU — Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что инцидент с отказом боснийских политиков от встречи с ним несущественен для позиции России, а их решение вряд ли можно считать самостоятельным.

Источник: AP 2020

«Инцидент, о котором вы упомянули, я считаю несущественным для позиции России, для развития отношения с народом Боснии и Герцеговины», — заявил он на пресс-конференции в Белграде.

«Политики, которые такое решение приняли, я думаю, не являются самостоятельными, явно действуют по чьей-то подсказке и скорее всего выражают интересы не своих избирателей, а интересы внешних сил, которые не заинтересованы не только в развитии боснийских, российско-сербских отношений, но и вообще не заинтересованы в том, чтобы страны западных Балкан реализовывали свое право на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества со всеми внешними партнерами», — подчеркнул Лавров.

Он вспомнил в этом контексте слова Федерики Могерини, занимавшей в прошлом пост высокого представителя ЕС, заявившей, что Балканы являются зоной интересов Евросоюза и всем остальным, включая Россию, там делать нечего.
Читайте также
Помпео обвинил Москву в разжигании конфликтов в Средиземноморье

«Ну это философия, которая глубоко укоренена во многих европейских странах еще с древних времен, — колониальных и полуколониальных, — с этим, конечно, ничего поделать невозможно, хотя противодействовать этой абсолютно неприемлемой линии, этому неприемлемому менталитету, необходимо», — сказал российский министр.

Ранее во вторник члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович, представляющие хорватскую и мусульманскую общины, отказались встречаться с Лавровым, который находился в стране с рабочим визитом.

В ходе совместного заявления для СМИ Комшич и Джаферович сообщили, что их решение связано с прозвучавшими накануне заявлениями министра иностранных дел РФ по Дейтонским соглашениям, которые идут вразрез с позицией Боснии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Петербурге осталось только 4% свободных коек для больных COVID-19
Производство сахара в РФ в ноябре снизилось на 29,7%
Российские регионы вводят ограничения на новогодние каникулы
Белоруссия погасила 200 миллионов долларов долга перед Россией
Власти Швеции: в стране недооценили новую волну пандемии
Facebook удалил «связанные» с Россией аккаунты
Студентка случайно сделала фото с выдержкой в восемь лет
Фото дня: плавильный цех «Норникеля»
Здоровье
Ученые нашли новый безопасный способ похудеть Он проверен на мышах.
Hi-Tech
Виктория Боня опять всех удивила Она переходит на Nokia
Авто
Как перевозить бензин в машине правильно Почему на АЗС не заливают топливо в пластиковые бутылки, можно ли перевозить канистру в салоне и что грозит водителю за нарушение этих правил? Авто Mail.ru в преддверии сезона новогодних автопутешествий отвечает на самые частые вопросы о перевозке бензина
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Ворона попросила открыть ей окно. Люди не знали, чем обернется их поступок
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Дети
39-летняя экс-супруга Абрамовича в третий раз станет матерью Даша Жукова и Ставрос Ниархос ждут первенца
Новости партнеров
Глава РФ объявил о начале цифровой трансформации нашей страны
Президент России считает необходимым помнить о приличиях даже в Интернете
Что нужно делать, если вы увидели монету в ручке двери авто
Восьмая жена глaвнoгo пропагандиста страны Дмитрия Киселева
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь