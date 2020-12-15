Лавров счел несущественным отказ боснийских политиков от встречи с ним

«Инцидент, о котором вы упомянули, я считаю несущественным для позиции России, для развития отношения с народом Боснии и Герцеговины», — заявил он на пресс-конференции в Белграде.
«Политики, которые такое решение приняли, я думаю, не являются самостоятельными, явно действуют по чьей-то подсказке и скорее всего выражают интересы не своих избирателей, а интересы внешних сил, которые не заинтересованы не только в развитии боснийских, российско-сербских отношений, но и вообще не заинтересованы в том, чтобы страны западных Балкан реализовывали свое право на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества со всеми внешними партнерами», — подчеркнул Лавров.
«Ну это философия, которая глубоко укоренена во многих европейских странах еще с древних времен, — колониальных и полуколониальных, — с этим, конечно, ничего поделать невозможно, хотя противодействовать этой абсолютно неприемлемой линии, этому неприемлемому менталитету, необходимо», — сказал российский министр.
Ранее во вторник члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович, представляющие хорватскую и мусульманскую общины, отказались встречаться с Лавровым, который находился в стране с рабочим визитом.
В ходе совместного заявления для СМИ Комшич и Джаферович сообщили, что их решение связано с прозвучавшими накануне заявлениями министра иностранных дел РФ по Дейтонским соглашениям, которые идут вразрез с позицией Боснии.