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23:00 (мск), источник: РБК

ФАС пообещала «постоянные и продолжительные» меры по ценам на продукты

В случае неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет проводить внеплановые проверки и заводить дела, сообщается на сайте ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

«Принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер», — говорится в сообщении.

ФАС будет следить за ценами вместе с прокуратурой, добавили в ведомстве.

На повышение цен на социально значимые продукты 9 декабря обратил внимание президент Владимир Путин. Он заявил, что рост цен может быть связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности. После этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что министерства «упустили ситуацию», хотя могли этого избежать, а в Кремле выразили надежду на «весьма оперативное» изменение цен на продукты.

Проверкой роста цен на продукты занялась Генпрокуратура. По данным ведомства, стоимость сахара выросла на 71,5%, а подсолнечного масла — на 23,8%. На эти продукты правительство намерено установить предельные отпускные цены, сообщили источники РБК. Килограмм сахара будет стоить 45 руб., а литр масла — 110 руб.

Мишустин распорядился создать межведомственную рабочую группу, которая будет отслеживать изменение потребительских цен на социально значимые товары. Ее председателем назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов, в состав группы также вошли главы Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития и Минфина, а также руководители Федеральной налоговой службы, ФАС, Россельхознадзора и Росстата.

На разрешение вопроса с ростом цен на социально значимые продукты Путин дал неделю. Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен должны быть заключены до 20 декабря и будут действовать до конца первого квартала. Он также предложил дать правительству право устанавливать лимит на повышение цен на социально значимые товары и вводить ограничения в том случае, если планка колебания цен превысила 10%, а не 30%, как было оговорено ранее.

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