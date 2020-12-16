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02:36 (мск), источник: ТАСС

Мэрию Парижа оштрафовали за слишком большое количество женщин-руководителей

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Мэрия французской столицы заплатит штраф в размере €90 тыс. за распределение слишком большого количества руководящих должностей в городской администрации среди женщин. Об этом заявила во вторник глава города Анн Идальго, выступая на заседании городского совета, запись которого размещена в Twitter.

Источник: Reuters

«Город должен заплатить штраф за то, что назначил слишком много женщин на руководящие посты. 69% назначений: 11 женщин и пять мужчин. И из-за этого администрация города [по мнению надзорных органов] стала слишком феминистской», — заявила она.

Нарушение произошло еще во время распределения новых должностей в 2018 году, однако выявлено оно было лишь недавно в ходе аудита Министерства государственной службы Франции. Согласно закону, соотношение мужчин и женщин при назначении на должности, должно составлять как минимум 60% на 40%, а в идеале их должно быть поровну.

«Мы должны решительно продвигать женщин, потому что по всей Франции наблюдается серьезное отставание, и, чтобы добиться паритета, необходимо ускорить темп», — подчеркнула Идальго, добавив, что ее ведомство не исключение.

Как уточняет газета Le Monde, в настоящий момент 47% руководителей высшего звена в парижской мэрии — женщины. Более того, поправка от августа 2019 года позволяет избежать штрафа, если руководство организации сознательно берет больше женщин и мужчин, чтобы выровнять существующий дисбаланс, однако она вступила в силу уже после выявленных фактов.

«Этот штраф, очевидно, абсурден. Более того, он несправедливый, безответственный и опасный, — продолжила Идальго. — Я разделю этот чек вместе с моими директрисами и всеми сотрудницами генерального секретариата, а их много, чтобы выплатить этот штраф в размере €90 тыс. министерству государственной службы».

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