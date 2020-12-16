Мэрию Парижа оштрафовали за слишком большое количество женщин-руководителей

«Город должен заплатить штраф за то, что назначил слишком много женщин на руководящие посты. 69% назначений: 11 женщин и пять мужчин. И из-за этого администрация города [по мнению надзорных органов] стала слишком феминистской», — заявила она.
Нарушение произошло еще во время распределения новых должностей в 2018 году, однако выявлено оно было лишь недавно в ходе аудита Министерства государственной службы Франции. Согласно закону, соотношение мужчин и женщин при назначении на должности, должно составлять как минимум 60% на 40%, а в идеале их должно быть поровну.
«Мы должны решительно продвигать женщин, потому что по всей Франции наблюдается серьезное отставание, и, чтобы добиться паритета, необходимо ускорить темп», — подчеркнула Идальго, добавив, что ее ведомство не исключение.
Как уточняет газета Le Monde, в настоящий момент 47% руководителей высшего звена в парижской мэрии — женщины. Более того, поправка от августа 2019 года позволяет избежать штрафа, если руководство организации сознательно берет больше женщин и мужчин, чтобы выровнять существующий дисбаланс, однако она вступила в силу уже после выявленных фактов.
«Этот штраф, очевидно, абсурден. Более того, он несправедливый, безответственный и опасный, — продолжила Идальго. — Я разделю этот чек вместе с моими директрисами и всеми сотрудницами генерального секретариата, а их много, чтобы выплатить этот штраф в размере €90 тыс. министерству государственной службы».