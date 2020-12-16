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06:02 (мск), источник: РИА Новости

В России почти в два раза снизилось количество мигрантов

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Количество мигрантов в России в настоящее время составляет около 6 миллионов человек, сообщили РИА Новости в МВД России. В ведомстве уточнили, что обычно эта цифра может достигать 11 миллионов человек.

Источник: РИА Новости

«В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек (6,3 миллиона)», — говорится в ответе на соответствующий запрос.

При этом разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у около миллиона человек, подчеркнули в МВД.

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Также в ведомстве добавили, что большинство учтенных трудовых мигрантов работают по патентам.

«По состоянию на 1 ноября 2020 года на основании патентов в Российской Федерации осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан (в аналогичном периоде прошлого года — 1,7 миллиона), 85 тысяч имеют разрешения на работу. С гражданами государств-членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч (508 тысяч) трудовых или гражданско-правовых договоров», — отметили в МВД.

Кроме того, сообщается, что самая многочисленная категория иностранных граждан в России — это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.

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