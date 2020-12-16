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09:18 (мск), источник: Известия

Лидер республиканцев в сенате в беседе с Байденом признал его победу

Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл в разговоре с демократом Джо Байденом признал его избранным президентом страны. Об этом заявила во вторник, 15 декабря, в эфире телеканала ABC избранный вице-президент США Камала Харрис.

Источник: Reuters

По словам политика, она с одобрением отнеслась к разговору Макконнелла с Байденом.

«Лучше бы это произошло раньше, но важнее всего то, что теперь это сделано», — сказала она.

На вопрос о том, признал ли в этой беседе Макконнелл Байдена избранным американским лидером, Харрис ответила утвердительно.

Харрис призвала американских политиков, занимающих ключевые должности, выразить готовность к «мирной передаче власти, соблюдению и уважению норм конституции страны, а также избирательной системы» США.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По официальным данным, Байден опередил действующего американского лидера Дональда Трампа по числу голосов избирателей. 14 декабря состоялось голосование выборщиков. Байден получил 306 голосов против 232 у Трампа, что фактически обеспечивает ему победу на выборах. Окончательные результаты будут утверждены 6 января 2021 года.

15 декабря Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать «ясной победой». Администрация Трампа заверила, что президент продолжит оспаривать итоги выборов.

Трамп отказывается признавать поражение после голосования выборщиков
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09:48 (мск)© Ньюстюб
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