Лидер республиканцев в сенате в беседе с Байденом признал его победу

По словам политика, она с одобрением отнеслась к разговору Макконнелла с Байденом.
«Лучше бы это произошло раньше, но важнее всего то, что теперь это сделано», — сказала она.
На вопрос о том, признал ли в этой беседе Макконнелл Байдена избранным американским лидером, Харрис ответила утвердительно.
Харрис призвала американских политиков, занимающих ключевые должности, выразить готовность к «мирной передаче власти, соблюдению и уважению норм конституции страны, а также избирательной системы» США.
3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По официальным данным, Байден опередил действующего американского лидера Дональда Трампа по числу голосов избирателей. 14 декабря состоялось голосование выборщиков. Байден получил 306 голосов против 232 у Трампа, что фактически обеспечивает ему победу на выборах. Окончательные результаты будут утверждены 6 января 2021 года.
15 декабря Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать «ясной победой». Администрация Трампа заверила, что президент продолжит оспаривать итоги выборов.