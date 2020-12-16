Совфед планирует законодательно запретить «трэш-стримы»

«Мы не должны допускать такие страшные вещи в интернете. Давайте в конце января обсудим предложения по этому вопросу», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Необходимо принимать законодательные меры. Возбуждение уголовного дела по факту смерти — это другое. Мы должны внести такие поправки в законодательство, которые запретит эти «трэш-стримы» как таковые. Пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека, в интернете быть не должно.
В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.
Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.