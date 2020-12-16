Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 декабряОснование дома моды "Кристиан Диор" и футбольного клуба "Милан", начало революции в Румынии и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
12Ухань спустя год после начала пандемии
10:55 (мск), источник: РИА Новости

Совфед планирует законодательно запретить «трэш-стримы»

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Совет Федерации планирует разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые «трэш-стримы» после резонансного случая с одним из блогеров, такое решение сенаторы приняли в среду на заседании Совфеда.

Источник: РИА Новости

«Мы не должны допускать такие страшные вещи в интернете. Давайте в конце января обсудим предложения по этому вопросу», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Необходимо принимать законодательные меры. Возбуждение уголовного дела по факту смерти — это другое. Мы должны внести такие поправки в законодательство, которые запретит эти «трэш-стримы» как таковые. Пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека, в интернете быть не должно.
Алексей Пушков
сенатор

В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.

Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.

 'Я вас не приглашал'. Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху
Названо неожиданное опасное последствие ношения масок
Помпео назвал Россию «реальным вызовом»
Ученые назвали самое опасное время после выздоровления от COVID
«Аэрофлот» назвал тренажер причиной аварии в Шереметьево
Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе
СМИ: антитела к COVID нашли у 50% пациентов в Сибири и на Урале
Государство выиграло 80% дел о необоснованной налоговой выгоде
Здоровье
Ученые нашли новый безопасный способ похудеть Он проверен на мышах.
Кино
Агата Муцениеце стала ведущей нового шоу Недавно пережившая развод актриса будет помогать невестам проверять верность их женихов
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как одеться беременной на Новый год: примеры звезд В новогоднюю ночь каждой женщине хочется чувствовать себя неотразимой
Леди
Пелагея в маленьком черном платье произвела фурор в сети Певица блеснула в эффектном образе.
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь