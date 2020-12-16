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12:49 (мск), источник: Daily Storm

Стало понятно, что жить надо по-новому: Собянин назвал пандемию «жестким экзаменом»

Мэр столицы указал, что о введении режима повышенной готовности власти задумались еще в феврале 2020 года.

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Источник: Агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгордуме отчет о работе правительства города за год. Градоначальник назвал пандемию COVID-19 «жестким экзаменом» для всех. Он также отметил, что вводить полный локдаун власти не хотели, поскольку жесткие меры нарушают права и свободы граждан.

Пандемия — жесткий экзамен для нас. Уже в конце февраля стало понятно, что как раньше жить нельзя. Но вводить полноценный карантин было нельзя, мы не могли отменить свободу. Поэтому режим повышенной готовности был оптимальным вариантом.
Сергей Собянин

Собянин также отчитался перед депутатами Мосгордумы, что перевод школьников на дистанционное обучение не сказался на качестве образования, потому что ЕГЭ прошел очень хорошо.

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«Решения, за которые критиковали власти Москвы, в условиях пандемии спасли десятки тысяч жизней. Самое главное, в период пандемии профессионалами с большой буквы проявили себя медицинские работники Москвы. Их искренняя преданность своему делу, достойная оплата труда, создание условий для профессионального роста, поддержка медиков в нынешний период стали основой борьбы за спасения жизни москвичей», — добавил он.

«Огромное спасибо всем, кто помогает старшему поколению с доставкой продуктов, решением бытовых проблем и просто добрым словом, которое часто бывает важнее, чем материальная поддержка. Москва располагает самой разветвленной и мощной системой соцзащиты в стране, которую мы сохраним, несмотря на любые проблемы и дефициты», — сказал градоначальник.

В то же время Собянин указал, что ограничения в Москве будут действовать и в 2021 году, но, скорее всего, в более мягкой форме.

Возвращение к прежней жизни будет возможно лишь после массовой вакцинации горожан, уточнил он. Мэр добавил, что на текущий момент вакцинацию от COVID-19 прошли 12 тысяч человек.

За десять месяцев мы прошли путь, который стоит многих тяжелых лет… Пандемия — это беда, которую можно победить только вместе. Только совместными усилиями. Только с пониманием того, что происходит, и решительными, быстрыми и адекватными действиями.
Сергей Собянин

По его словам, в период пандемии помощь от властей Москвы получили почти 50 тысяч предприятий, где работают около 800 тысяч человек.

Генри Достоевский

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