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12:44 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла закон о штрафах за хамство чиновников

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Государственная дума на заседании в среду приняла закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников.

Источник: Reuters

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Поправками предлагается скорректировать понятие оскорбления, предусмотрев, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме», а также совершено публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц.

В частности, за оскорбление предлагается штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей (действует от 1 до 3 тысяч), для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч (сейчас от 10 до 30 тысяч), для юрлиц — от 100 до 200 тысяч (сейчас от 50 до 100 тысяч).

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Кроме того, за оскорбление в публичном выступлении, которое демонстрируется в СМИ либо совершенное публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей (действует от 3 до 5 тысяч), для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юрлиц — от 200 до 700 тысяч (сейчас от 100 до 500 тысяч). Также наказание будет грозить за непринятие мер к недопущению оскорбления в СМИ или интернете: штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей (действует — от 10 до 30 тысяч), для юрлиц — от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч).

Проектом также предлагается ввести для государственных и муниципальных служащих штрафы за оскорбление в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч. Кроме того, чиновников будут дисквалифицировать за хамство на год, а при повторном случае — до двух лет.

Также проектом предлагается уточнить в КоАП понятие «клевета» и наказание для юрлиц, которых нельзя наказать по аналогичной статье УК. В этой связи за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого — клевету им будет грозить штраф от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

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