15:26 (мск), источник: Lenta.Ru
Власти российских регионов опровергли волну сообщений о локдауне
Власти нескольких российских регионов опровергли волну сообщений о введении локдауна. Об этом сообщает РИА Новости.
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Речь идет об анонимном сообщении о якобы готовящихся новых ограничениях, однако в нем не указан конкретный регион. Запись распространяется по родительским чатам в мессенджерах и соцсетям. Согласно ей, с 28 декабря по 17 января якобы будут закрыты в том числе офисы, работающие с физлицами, школы,
Оперштаб Карелии опубликовал данное сообщение, написав на нем крупными красными буквами слово «фейк».
14 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на новогодние праздники в России не планируется жесткий карантин по западному сценарию. Перед этим он сообщил об отсутствии планов по введению локдауна