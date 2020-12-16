22:07 (мск), источник: РИА Новости
США заявили о новом испытании противоспутниковой ракеты в России
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Космическое командование США заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
«Россия провела испытание противоспутниковой ракеты. Россия продолжает милитаризацию космоса. Космическое командование США готово защитить Штаты и союзников от агрессии из космоса», — говорится в сообщении этого командования ВС США в Twitter.
В Вашингтоне отмечают, что первый тип кинетического оружия — это противоспутниковая система прямого перехвата (DA-ASAT), которая способна разрушать спутники на низкой околоземной орбите. По информации Космического командования, Россия «несколько раз проводила испытания» этой системы.
По данным США, второй тип российских противоспутниковых систем (ASAT) размещается в космосе, его возможности были продемонстрированы в 2017 и 2020 году.
О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.
В тех же 1980-х в СССР на боевом дежурстве стояла система противокосмической обороны (программа «Истребитель спутников»). Комплекс включал
В январе 2007 года Китай с помощью противоспутниковой ракеты, запущенной с космодрома Сичан, поразил свой метеорологический космический аппарат Fengyun-1C на высоте 865 километров. В результате на орбите образовалось облако из более чем 2 тысяч обломков, что заставляет космические аппараты выполнять маневры уклонения от них.
В марте 2019 года Индия сбила противоракетой свой военный спутник дистанционного зондирования Земли