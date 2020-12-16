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22:07 (мск), источник: РИА Новости

США заявили о новом испытании противоспутниковой ракеты в России

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Космическое командование США заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников.

«Россия провела испытание противоспутниковой ракеты. Россия продолжает милитаризацию космоса. Космическое командование США готово защитить Штаты и союзников от агрессии из космоса», — говорится в сообщении этого командования ВС США в Twitter.

В Вашингтоне отмечают, что первый тип кинетического оружия — это противоспутниковая система прямого перехвата (DA-ASAT), которая способна разрушать спутники на низкой околоземной орбите. По информации Космического командования, Россия «несколько раз проводила испытания» этой системы.

По данным США, второй тип российских противоспутниковых систем (ASAT) размещается в космосе, его возможности были продемонстрированы в 2017 и 2020 году.

О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.

При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.

В тех же 1980-х в СССР на боевом дежурстве стояла система противокосмической обороны (программа «Истребитель спутников»). Комплекс включал ракету-носитель «Циклон-2» с космическим аппаратом-перехватчиком, выводящимся на околоземную орбиту с космодрома Байконур. В ходе испытаний комплекса были проведены успешные перехваты на орбите других советских спутников-мишеней.

В январе 2007 года Китай с помощью противоспутниковой ракеты, запущенной с космодрома Сичан, поразил свой метеорологический космический аппарат Fengyun-1C на высоте 865 километров. В результате на орбите образовалось облако из более чем 2 тысяч обломков, что заставляет космические аппараты выполнять маневры уклонения от них.

В марте 2019 года Индия сбила противоракетой свой военный спутник дистанционного зондирования Земли Microsat-R на орбите высотой около 270 километров.

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