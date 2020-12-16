Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 декабряОснование дома моды "Кристиан Диор" и футбольного клуба "Милан", начало революции в Румынии и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
17:39 (мск), источник: РИА Новости

Медведев назвал «разнотык» хронической проблемой России

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ведомства работать слаженно, а не «вразнотык».

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», — заявил он на заседании комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

Медведев подчеркнул, что стране нужны передовые научные исследования, направленные на противодействие антимикробной резистентности.

«Главное, чтобы эта работа велась согласованно. Я просил бы Министерство здравоохранения вместе с Министерством образования и науки сформировать комплексный межведомственный план научных исследований так, чтобы скоординировать исследовательские повестки дня различных ведомств», — сказал зампредседателя Совбеза.

В этом году в рамках госзадания проводятся 30 научных исследований в области борьбы с новыми инфекциями: два фундаментальных, 23 прикладных и пять приоритетных.

Медведев поручил разработать универсальный план действий при пандемии
Во время загрузки произошла ошибка.
17:46 (мск)© Ньюстюб
 'Я вас не приглашал'. Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху
Садальский назвал 'позором' прощание с Гафтом
Компании отказываются от минимальных наценок на дешевые продукты
С января расплатиться наличными станет сложнее
Новый Ил-114-300 совершил первый полет (видео)
В Нижегородской области священники сожгли колокольню
Названы победители конкурса Nature Photographer awards (фото)
Цена биткоина обновила исторический максимум
Российские туристы снова смогут посещать Таиланд без визы
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как одеться беременной на Новый год: примеры звезд В новогоднюю ночь каждой женщине хочется чувствовать себя неотразимой
Новости партнеров
Высшая мера наказания в Асгардии - стирание персональных данных
Что нужно делать, если вы увидели монету в ручке двери авто
Ашурбейли: "С президентом я президент, с королём – король"
Воры уговорили ребенка пустить их в дом. Это стало их последним делом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь