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00:32 (мск), источник: РБК

ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг

Центральный банк предлагает дать потребителям финансовых услуг две недели на то, чтобы отказаться от любых навязанных услуг при оформлении потребительского кредита. Жалобы на навязывание услуг составляют около 10% от всех обращений в ЦБ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Банка России, уточнив, что в настоящее время идет обсуждение текста поправок в закон о потребительском кредите.

Источник: Reuters

«По мнению Банка России, период охлаждения должен составлять 14 дней. Деньги за неоказанные услуги должны быть возращены заемщику по первому требованию после получения соответствующего заявления заемщика», — отмечают в ЦБ.

Действующее законодательство позволяет клиентам банков отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, в течение периода охлаждения — 14 дней. Правда, при этом кредитор имеет право изменить условия кредитования, например повысить ставку.
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С 1 сентября 2020 года период охлаждения распространился и на договоры коллективного страхования, когда договор со страховой компанией заключает банк, а потребитель к нему подключается.

Помимо полисов страхования клиенты банков приобретают вместе с кредитами и другие продукты. Речь идет не о кросс-продажах (когда банк предлагает сразу несколько продуктов партнеров), а об обуславливании продаж, когда продукт продают только при условии приобретения дополнительного, говорил на конференции ассоциации банков «Россия» во вторник, 15 декабря, глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. «Период охлаждения уже действует в отношении страхования, но, как показывает практика, есть и масса других продуктов, это могут быть юридические услуги, информационно-консультационные, мы видим большое многообразие того, что покупают потребители вместе с кредитами», — сказал он.

Навязанные услуги могут быть предустановлены (в виде заранее проставленных галочек в договоре) и потребитель может оказаться не информирован о возможности от них отказаться до подписания договора, уточняют в пресс-службе ЦБ. «Именно поэтому регулятор считает необходимым распространить период охлаждения на все дополнительные услуги, оформленные вместе с договором на основной продукт», — сказали РБК в пресс-службе регулятора.

Навязывание дополнительных услуг при заключении кредитного договора, к сожалению, стало довольно распространенной практикой кредиторов в последнее время, констатируют в ЦБ. В октябре 2020 года Банк России и Роспотребнадзор выпустили письмо о праве на отказ от дополнительных услуг. «Российское законодательство запрещает навязывать приобретение одних товаров, работ или услуг при приобретении других, а также дает заемщику право отказаться от дополнительной платной услуги, не потеряв при этом возможность получить кредит или заем», — напоминают в пресс-службе ЦБ.

Согласно данным ЦБ, за девять месяцев этого года клиенты банков подали 62,4 тыс. жалоб в Центральный банк на тему потребительского кредитования (рост в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее). Проблема навязывания дополнительных услуг фигурирует в 9,2% от таких жалоб, еще 4,7% приходится на жалобы клиентов, не согласных с условиями заключенного договора. Годом ранее на эти темы приходилось 17,1 и 9,8% от всех жалоб, связанных с потребкредитами, но это не значит, что жалоб стало вдвое меньше. В количественном выражении потребители подали таких жалоб примерно на 1 тыс. меньше, сокращение их доли обусловлено тем, что в 2020 году у клиентов банков появилась новая проблема — около 20% жалоб были написаны из-за реструктуризации кредитов в связи с коронавирусом.

По оценке председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, расширение периода охлаждения — это «полумера, и следовало бы запретить при выдаче кредитов навязывать какие-либо иные продукты и услуги». «Период охлаждения [на страховые продукты] действует уже несколько лет, но рынок псевдостраховок (по ним выплаты годами не превышают 10% от сборов) растет», — отмечает Янин. «Банки должны зарабатывать на процентах за использование средств, а не на комиссиях с поставщиком услуг. Банки получают от страхователя почти 60% от цены полиса, получается, что это по сути доплата за кредит, также как и предлагаемые юридические услуги или телемедицина», — заключает эксперт.

В пресс-службе Райффайзенбанка РБК сообщили, что «инициатива ЦБ создает дополнительную защищенность для клиентов при приобретении финансовых услуг и способствует более осознанному подходу к сделке». «В результате уровень удовлетворения от предоставленных услуг будет только расти», — считают там. РБК направил запросы другим крупнейшим банкам.

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