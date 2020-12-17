Европарламент утвердил бюджет ЕС на 2021−2027 годы

«Сегодняшним голосованием Европарламент принял исторический бюджет в исторический момент. Это закладывает основы для нового начала: более зеленой и справедливой Европы. Пришло время проявить политическое и идеологическое мужество, чтобы осуществить эту радикальную трансформацию», — сказал председатель Европарламента Давид Сассоли.
Бюджет на ближайшие семь лет утвержден в размере €1,074 трлн. Кроме того, утвержденный бюджет также дополнят еще €750 млрд. Они будут выделены из фонда восстановления экономики ЕС.
Неделей ранее бюджет был согласован на саммите ЕС. Изначально против бюджетного плана выступали Венгрия и Польша. Страны наложили на проект вето из-за того, что в документ был вписан механизм контроля за соблюдением принципа верховенства права в странах-членах.
Позднее саммит ЕС пришел к соглашению с Будапештом и Варшавой. Глава Европейского совета Шарль Мишель не уточнил, на каких условиях была достигнута договоренность.