Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новые запреты, ожидающие владельцев жилья в 2021 году В России рассказали об изменениях, которые ожидают людей, живущих в многоквартирных домах
Фоторепортажи
12«Высокая вода» в Венеции
26Скончался Валентин Гафт
03:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Европарламент утвердил бюджет ЕС на 2021−2027 годы

На пленарной сессии в Брюсселе Европейский парламент проголосовал за законопроект о бюджете ЕС на 2021−2027 года. За документ проголосовали 548 депутатов, против — 81, воздержались — 66.

Источник: Reuters

«Сегодняшним голосованием Европарламент принял исторический бюджет в исторический момент. Это закладывает основы для нового начала: более зеленой и справедливой Европы. Пришло время проявить политическое и идеологическое мужество, чтобы осуществить эту радикальную трансформацию», — сказал председатель Европарламента Давид Сассоли.

Читайте также
Всемирный банк дал России рекомендации по ускорению экономического роста

Бюджет на ближайшие семь лет утвержден в размере €1,074 трлн. Кроме того, утвержденный бюджет также дополнят еще €750 млрд. Они будут выделены из фонда восстановления экономики ЕС.

Неделей ранее бюджет был согласован на саммите ЕС. Изначально против бюджетного плана выступали Венгрия и Польша. Страны наложили на проект вето из-за того, что в документ был вписан механизм контроля за соблюдением принципа верховенства права в странах-членах.

Позднее саммит ЕС пришел к соглашению с Будапештом и Варшавой. Глава Европейского совета Шарль Мишель не уточнил, на каких условиях была достигнута договоренность.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Суд назвал фейками проблемы врачей
Лавров о двойном отравлении Навального: забавно читать
Компании отказываются от минимальных наценок на дешевые продукты
Дерматологи назвали риски неправильного ношения масок
С января расплатиться наличными станет сложнее
Всемирный банк посоветовал РФ свернуть импортозамещение
Мобильный трафик вырос в полтора раза
Минздрав перечислил противопоказания к прививке от COVID-19
ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных услуг
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Красивая пара: а теперь смотри, где они живут
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Hi-Tech
Опасный маневр россиян попал на видео Впечатляющее зрелище
Авто
Lamborghini выпустила уникальный суперкар без крыши (фото) Модель SC20 собрана на заказ в единственном экземпляре
Кино
Названы лучшие актер и актриса года Кино Mail.ru представляет рейтинги актеров и кинопроектов по итогам этого непростого, но интересного года
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Популярные темы на «Детях»
Что интересно вашим малышам? 156
Просто порассуждать) 110
Алкоголь-не всегда зло. Перцовка помогла справиться с короной. 97
Экспресс-лебкухен. 87
Леди
Пелагея в маленьком черном платье произвела фурор в сети Певица блеснула в эффектном образе.
Новости партнеров
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Ворона попросила открыть ей окно. Люди не знали, чем обернется их поступок
Парень спас тонувшую девочку. Придя в сознание, она не поверила глазам
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь