Учет мусора в России начнут вести в интернете

Согласно тексту законопроекта, эта интернет-схема станет частью уже существующей государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов, которая была запущена в 2019 году. В ней содержится информация об источниках их образования, местах и нормативах их накопления, тарифах, заключенных договорах по обращению с отходами, а также об объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО.
Российского экологического оператора предлагается наделить полномочиями по созданию, модернизации и эксплуатации государственной информационной системы учета коммунальных отходов. Это позволит аккумулировать всю информацию, касающуюся обращения с ТКО в рамках одной организации, говорится в пояснительной записке к документу.
По данным Российского экологического оператора (РЭО), в России более 4 тыс. объектов по сортировке, обработке, обезвреживанию, накоплению и захоронению ТКО. Из них около 1,5 тыс. — это свалки и места хранения отходов, в том числе несанкционированные, работа которых должна быть прекращена.
Эксперт по мусорной реформе Александр Власов в разговоре с «Известиями» отметил, что в регионах уже пытаются вести электронный учет отходов в рамках нацпроекта «Экология», однако получается это плохо, так как на местах решают самостоятельно, какая информация о мусоре должна быть внесена, а какая нет. По его мнению, если благодаря законопроекту появится структура, которая будет контролировать регионы, то ситуация могла бы измениться.