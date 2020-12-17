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02:58 (мск), источник: Известия

Учет мусора в России начнут вести в интернете

Информацию о коммунальных отходах страны аккумулируют и опубликуют в интернете. По данным «Известий», Минприроды разработало законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления». Документом предлагается создать в России в виде электронной модели федеральную схему обращения с ТКО и наделить правительство полномочиями по установлению порядка ее информационного наполнения.

Источник: Известия

Согласно тексту законопроекта, эта интернет-схема станет частью уже существующей государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов, которая была запущена в 2019 году. В ней содержится информация об источниках их образования, местах и нормативах их накопления, тарифах, заключенных договорах по обращению с отходами, а также об объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО.

Российского экологического оператора предлагается наделить полномочиями по созданию, модернизации и эксплуатации государственной информационной системы учета коммунальных отходов. Это позволит аккумулировать всю информацию, касающуюся обращения с ТКО в рамках одной организации, говорится в пояснительной записке к документу.

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По данным Российского экологического оператора (РЭО), в России более 4 тыс. объектов по сортировке, обработке, обезвреживанию, накоплению и захоронению ТКО. Из них около 1,5 тыс. — это свалки и места хранения отходов, в том числе несанкционированные, работа которых должна быть прекращена.

Эксперт по мусорной реформе Александр Власов в разговоре с «Известиями» отметил, что в регионах уже пытаются вести электронный учет отходов в рамках нацпроекта «Экология», однако получается это плохо, так как на местах решают самостоятельно, какая информация о мусоре должна быть внесена, а какая нет. По его мнению, если благодаря законопроекту появится структура, которая будет контролировать регионы, то ситуация могла бы измениться.

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