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06:26 (мск), источник: ТАСС

СВР отмечает беспрецедентный прогресс в отношениях с зарубежными спецслужбами

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин уверен, что в последние годы наблюдается беспрецедентный прогресс в отношениях с большинством зарубежных спецслужб, в том числе и некоторыми западными. Об этом он сообщил в интервью журналу «Международная жизнь».

Источник: РИА "Новости"

«Нельзя не признать, что напряженность в отношениях России с Западом оказывает влияние на характер связей Службы с иностранными разведками, в частности с американской, западноевропейскими и некоторыми другими. Мы хорошо информированы о мощном давлении Вашингтона и Лондона на столицы ряда государств в антироссийском ключе по вопросу взаимодействия с СВР России. Вопреки такому “неджентельменскому” поведению в последние годы отмечаем беспрецедентный прогресс в отношениях с большинством зарубежных спецслужб, в том числе и некоторыми западными», — рассказал он изданию.

Также он отметил, что высокая эффективность взаимодействия российской разведки со своими зарубежными партнерами на антитеррористическом направлении проявилась во время событий в Сирии.

Нарышкин рассказал, что по партнерскому каналу в СВР России регулярно поступает большой объем информации упреждающего характера, что способствует успешным действиям Воздушно-космических сил России в Сирии.

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«Значительную часть таких сведений Служба получает практически в режиме реального времени в ходе осуществления совместных с партнерами мероприятий», — отметил он.

Глава СВР рассказал изданию, что в настоящее время довольно эффективно антитеррористическое сотрудничество СВР с партнерскими службами не только арабских стран, но также государств Среднего Востока и Юго-Восточной Азии.

Освобождение оказавшихся в плену

Нарышкин также рассказал, что СВР участвует в освобождении россиян и граждан других стран, ставших заложниками или оказавшихся в плену.

«Нельзя не упомянуть деятельность российской разведки на партнерском канале по освобождению наших соотечественников и граждан других стран, ставших заложниками или оказавшихся в плену», — сообщил Нарышкин.

Он отметил, что в XXI веке такие «уродливые явления», как пиратство и торговля людьми, предопределяют необходимость наращивания совместных усилий разведок в этом направлении.

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