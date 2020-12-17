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05:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Спецслужбы США подтвердили масштабную кибератаку на правительство

Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управление директора национальной разведки (ODNI) выпустили совместное заявление, в котором сообщили о «продолжающейся последние несколько дней» масштабной кибератаке на правительственные структуры США. В спецслужбах не уточнили, кто за ними стоит.

Источник: Reuters

Ранее о взломе государственных систем сообщили СМИ. По их информации, атаки организовали российские хакеры.

«Это развивающаяся ситуация, и, хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что эта кибератака затронула сети внутри федерального правительства», — говорится в заявлении. Какие именно структуры подверглись взлому, не уточняется.

Для расследования взлома сформирована единая координационная группа по кибербезопасности (UCG). Федеральным гражданским агентствам поручено немедленно отключиться от программы Orion от SolarWinds. Ранее о том, что именно через эту программу хакеры получили доступ к правительственным структурам, писали СМИ.

О хакерской атаке на правительство США сразу несколько американских СМИ сообщили 14 декабря. По их информации, взлому подверглись системы Минфина и Министерства торговли США, а за крупнейшей за последние пять лет атакой стоит группа хакеров Cozy Bear (APT29), якобы связанная с российскими спецслужбами. В Кремле причастность к атаке отрицают.

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