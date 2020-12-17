Россия объяснила смысл новой резолюции ООН по Крыму

16 декабря ООН приняла резолюцию, в которой говорится о «серьезных нарушениях и злоупотреблениях, совершаемых в отношении жителей» Крыма. Авторами документа выступили Украина, Грузия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Германия, США, Франция, Великобритания, Япония и другие страны. За резолюцию проголосовали 64 страны, 23 выступили против, еще 86 — воздержались.
«Прежде всего хочу поблагодарить все 130 государств, абсолютное большинство из полного состава Генассамблеи [ООН], которые в Третьем комитете не пожелали отдать свой голос за этот “шедевр”. Остальным любезно напомню, что дискуссии вокруг статуса полуострова закончились», — заявил дипломат.
Кузьмин, комментируя документ, сообщил, что до сих пор нет ответов по поводу убийства людей на Майдане в 2013 и 2014 годах, результатов расследования пожара в одесском Доме профсоюзов, убийства журналистов на Украине.
«Вы не найдете ответов на эти вопросы в резолюции L.32. Задача резолюции совсем другая. Кукловодам надо, чтобы вы нажали “зеленую кнопку”. Кукловодам надо, чтобы вы проголосовали против России», — заявил заместитель постпреда.
Он отметил, что Украина «перестала быть самостоятельной страной», а референдум в Крыму в марте 2014 года избавил жителей полуострова от «кровавой участи, которую им готовил антиконституционный режим».
«Россия гарантирует обеспечение прав человека на всей своей территории, включая Крым, а также защиту от внешних угроз», — добавил дипломат.
При этом Кузьмин подчеркнул, что характерной чертой так называемых «страновых резолюций», которые принимает ООН, являются «бездоказательные обвинения, ложь и пустые призывы».
«Переговоры по этим резолюциям давно не ведутся. Содержание документов становится из года в год все более оторванным от реальности. Ценность подобных резолюций — даже не ноль, а глубокий минус. Поэтому с удовольствием я проголосую против них всех», — заключил он.
В середине ноября Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию, согласно которой Россия занимается дискриминацией жителей Крыма, включая украинцев, крымских татар и представителей других народностей.
«Украина сама себе устроила кинокомедию по нарушению прав человека в Крыму. Украина грубейшим образом нарушает права жителей Крыма: отключили воду, отключили электроэнергию, отключили транспортное обслуживание. Теперь пусть ООН ответит, почему Украина нарушает права человека», — сказал заместитель председателя Госcовета Крыма Ефим Фикс, комментируя резолюцию.
В 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного среди жителей полуострова, большинство которых высказались за присоединение к России. Украина и западные государства считают произошедшее «аннексией». Москва настаивает, что процедура была проведена в рамках международного права, и вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт.