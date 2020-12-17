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09:01 (мск), источник: РБК

Россия объяснила смысл новой резолюции ООН по Крыму

Целью новой резолюции ООН, осуждающей «оккупацию» Крыма и констатирующей нарушения права человека на полуострове, является голосование против России. Об этом заявил заместитель постпреда России при организации Геннадий Кузьмин. По мнению заместителя российского постпреда при ООН, характерной чертой этой резолюции являются «бездоказательные обвинения, ложь и пустые призывы».

Источник: Reuters

16 декабря ООН приняла резолюцию, в которой говорится о «серьезных нарушениях и злоупотреблениях, совершаемых в отношении жителей» Крыма. Авторами документа выступили Украина, Грузия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Германия, США, Франция, Великобритания, Япония и другие страны. За резолюцию проголосовали 64 страны, 23 выступили против, еще 86 — воздержались.

«Прежде всего хочу поблагодарить все 130 государств, абсолютное большинство из полного состава Генассамблеи [ООН], которые в Третьем комитете не пожелали отдать свой голос за этот “шедевр”. Остальным любезно напомню, что дискуссии вокруг статуса полуострова закончились», — заявил дипломат.

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Кузьмин, комментируя документ, сообщил, что до сих пор нет ответов по поводу убийства людей на Майдане в 2013 и 2014 годах, результатов расследования пожара в одесском Доме профсоюзов, убийства журналистов на Украине.

«Вы не найдете ответов на эти вопросы в резолюции L.32. Задача резолюции совсем другая. Кукловодам надо, чтобы вы нажали “зеленую кнопку”. Кукловодам надо, чтобы вы проголосовали против России», — заявил заместитель постпреда.

Он отметил, что Украина «перестала быть самостоятельной страной», а референдум в Крыму в марте 2014 года избавил жителей полуострова от «кровавой участи, которую им готовил антиконституционный режим».

«Россия гарантирует обеспечение прав человека на всей своей территории, включая Крым, а также защиту от внешних угроз», — добавил дипломат.

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При этом Кузьмин подчеркнул, что характерной чертой так называемых «страновых резолюций», которые принимает ООН, являются «бездоказательные обвинения, ложь и пустые призывы».

«Переговоры по этим резолюциям давно не ведутся. Содержание документов становится из года в год все более оторванным от реальности. Ценность подобных резолюций — даже не ноль, а глубокий минус. Поэтому с удовольствием я проголосую против них всех», — заключил он.

В середине ноября Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию, согласно которой Россия занимается дискриминацией жителей Крыма, включая украинцев, крымских татар и представителей других народностей.

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«Украина сама себе устроила кинокомедию по нарушению прав человека в Крыму. Украина грубейшим образом нарушает права жителей Крыма: отключили воду, отключили электроэнергию, отключили транспортное обслуживание. Теперь пусть ООН ответит, почему Украина нарушает права человека», — сказал заместитель председателя Госcовета Крыма Ефим Фикс, комментируя резолюцию.

В 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного среди жителей полуострова, большинство которых высказались за присоединение к России. Украина и западные государства считают произошедшее «аннексией». Москва настаивает, что процедура была проведена в рамках международного права, и вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт.

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