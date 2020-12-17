Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 декабряПолет братьев Райт, первая серия "Симпсонов" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
26Скончался Валентин Гафт
10:37 (мск), источник: РИА Новости

Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

КИЕВ, 17 дек — РИА Новости. Мэр Харькова Геннадий Кернес умер, последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов, сообщил в четверг бизнесмен и друг градоначальника Павел Фукс.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА Новости

Ранее Фукс сообщил, что состояние Кернеса ухудшилось, у него полностью отказала вторая почка.

Кернес был переизбран мэром города третий раз на местных выборах, прошедших на Украине 25 октября.

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг», — написал Фукс в Telegram-канале.

В середине сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии.

Фукс 17 сентября заявил, что Кернеса привезли в тяжелом состоянии на лечение в клинику Charite в Берлине, он был в сознании. Второго октября Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Позднее Фукс отметил, что врачи разрешили Кернесу разговаривать по полчаса в день.

С момента госпитализации мэр не появлялся на публике.

В понедельник Фукс заявил, что Кернес 30 декабря «планирует быть дома».

Кернес побеждал на выборах мэра Харькова в 2010 и 2015 годах. В апреле 2014 года на него было совершено покушение. После ранения лечился в Израиле, прошел курс реабилитации, вернулся в Харьков и продолжил исполнять обязанности градоначальника. Из-за полученных травм передвигается в инвалидной коляске.

До 2014 года Кернес был членом «Партии регионов», в 2015-м стал членом партии «Возрождение», от которой выдвинул свою кандидатуру в мэры Харькова, участвовал в парламентских выборах 2019 года от «Оппозиционного блока», но партия не преодолела проходной барьер.

 'Я вас не приглашал'. Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху
Садальский назвал 'позором' прощание с Гафтом
Спецслужбы США подтвердили масштабную кибератаку
Банки начнут переводить россиян с пластиковых карт на цифровые
Гидрометцентр: длительность времен года может сильно измениться
Юрист объяснила, почему нужно погасить долги до Нового года
Россия объяснила смысл новой резолюции ООН по Крыму
Путин 17 декабря проведет ежегодную пресс-конференцию
Новости Mail.ru запустили проект «2020: вспомнить все хорошее»
Кино
45 лет Милле Йовович: за что мы любим актрису 17 декабря одна из самых ярких голливудских актрис отмечает день рождения. Кино Mail.ru приводит ряд веских причин, по которым не любить ее просто невозможно.
Новости партнеров
В России начинается замена денег: вводят в оборот новые купюры
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Дети
Как одеться беременной на Новый год: примеры звезд В новогоднюю ночь каждой женщине хочется чувствовать себя неотразимой
Леди
Пелагея в маленьком черном платье произвела фурор в сети Певица блеснула в эффектном образе.
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь