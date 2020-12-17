16:21 (мск), источник: Известия
«Нет ничего более ценного, чем прямое общение с людьми»
Большая
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Традиционная большая
«У нас сложилась хорошая практика, когда на все поступившие вопросы — а их сотни тысяч, — поступает реакция. За это хочу поблагодарить своих коллег, правительство и, прежде всего, некоммерческие организации, Общественную палату, Общероссийский народный фронт, волонтеров, которые со многими гражданами, принявшими участие в прежних прямых линиях, устанавливали прямой контакт, разговаривали, разбирали проблемы и добивались решения вопросов, которые людей волнуют. Я очень рассчитываю, что и в этом году мы продолжим такую практику, буду просить об этом волонтеров, Общероссийский народный фронт».
«Для меня такие события не являются формальными. Я придаю им огромное значение. Потому что нет ничего более ценного, чем прямое общение с людьми, возможность услышать их мнение».
Год — как погода. Она не бывает плохая или хорошая. Погода она и есть погода. Так и год — и плюсы есть, и минусы, как в жизни. Конечно, этот год связан с проблемой, которая всех нас беспокоит — это пандемия коронавирусной инфекции. Но это проблема не только для нас, это проблема для всего мира.
«Эта проблема наложила отпечаток на все сферы нашей жизни. Что такое пандемия? Это локдаун, сокращение перевозок, рабочих мест, падение доходов. Все это имеет место быть. Но при всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, — а проблем море, — и это море, океан, расплескалось по всему миру. Но можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно. Возможно, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся развитием своей экономики и социального обслуживания».
«На данный момент падение ВВП у нас 3,6 процента, это меньше чем практически во всех ведущих странах ЕС, меньше чем в США. В некоторых странах ЕС падение под 9%».
«У нас промышленное производство просело на 3%, главным образом за счет нефти. Но что приятно, где позитив — к ноябрю текущего года рост обрабатывающего производства 1,1%, рост сельского хозяйства РФ по итогам года может составить 2%. Надеемся, эту тенденцию удастся сохранить».
Реальная заработная плата, надеюсь, подрастет у нас к концу года на 1,5% — 2%, к сожалению, при падении реальных доходов населения. Это связано, в том числе, с падением прибыли предпринимателей.
«Все, что мы делаем по поддержке экономики и пострадавших сфер, связано напрямую с сохранением рабочих мест».
«Что является положительным моментом развития российской экономики — 70% нашего бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не полностью, но постепенно слезаем с нефтяной иглы. Хотя зависимость еще очень большая».
На что хотел бы обратить внимание и поблагодарить граждан страны — в этих условиях мы еще раз подтвердили, что ключевой особенностью российской идентичности является единение народа в каких бы то ни было условиях.
«Все познается в сравнении. По сравнению с тем, что происходило в мире — конечно, наша система оказалась более эффективной. Я сейчас не говорю про недостаток лекарств и о других проблемах — мы это все видим. Но, в начале пандемии, когда пришел сигнал от наших друзей из КНР, мы сразу среагировали на границе и выиграли время, чтобы начать активную подготовку».
«Потребность в коечных местах у нас составляла 95 тыс., а готовность была 50%, а сейчас уже 120% — 270 тыс. мы развернули».
«По этому направлению у нас сейчас работает 150 тыс. врачей. А в целом медработников было около полумиллиона. Мы смогли быстро перепрофилировать медучреждения и выстроить систему подготовки персонала. Ввели доплаты в “красных зонах”, быстро развернули производство средств индивидуальной защиты. Иногда в разы — производство масок мы увеличили в 20 раз».
«Наша система здравоохранения и госуправление в этой сфере продемонстрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов и сделали это».
«Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию на COVID-19, а по данным ВОЗ, массовое тестирование — один из факторов прекращения пандемии».
«Я уже много раз говорил, что у нас хорошая вакцина — безопасная и эффективно действующая. 95% ее эффективность. Зарубежные партнеры, компания
«Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Специалисты говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне».
Это значит, что до таких, как я, вакцины еще не добрались. Я человек законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов, поэтому вакцину еще не поставил. Но обязательно это сделаю, как это станет возможным.
«Что касается массовой вакцинации — я считаю, что это нужно делать. Один из путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, — это массовая вакцинация. Именно она должна создать общенациональный популяционный иммунитет. Наша вакцина эффективная и безопасная, поэтому не вижу поводов этого не сделать».
«У нас до сих пор не хватает железа, оборудования для производства этой вакцины. Это будет наращиваться. Исхожу из того, что в начале следующего года у нас будут миллионы доз вакцины».
Где деньги? Вот это тоже очень меня интересует.
«Мы действительно 10 млрд дали в регионы на то, чтобы они могли оперативно реагировать на нерешенные вопросы — закупка СИЗ, подготовка медучреждений и так далее. И 5 млрд рублей выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому. Что касается Рязанской области (откуда поступило обращение — прим. ред.), я точно знаю, что все деньги туда были перечислены. Но я обещаю, что со всеми обращениями на эту тему мы будем разбираться».
«Порядок получения бесплатных лекарств должен быть такой — обращение в поликлинику, где подтвердят диагноз и выдадут все препараты».
«Да, конечно, нам пришлось концентрировать ресурсы, мы сдвинули работы по развитию первичного звена здравоохранения. Но мы не забыли. Вместо того, чтобы начать с 1 июля, мы начнем с 1 января. И все заложенные на это ресурсы будут использованы. Это 500 млрд рублей из федерального бюджета и 50 млрд рублей из региональных бюджетов».
«Простой вывод напрашивается сам по себе — конечно, нам нужно двигаться в направлении совершенствования
«Что касается выборов в парламент в 2021 году — конечно, отличия будут.
Конечно, будут пытаться вмешиваться, и не только в наши. Это по всему миру происходит. Мы это знаем, готовимся, но сможем противостоять только если подавляющее число наших граждан будут понимать, что это вмешательство, что мы обязаны противостоять этому, и что мы сами должны решать свою судьбу.
«Настрой по защите самих себя — чрезвычайно важная вещь. Мы открыты для международных наблюдателей, такой открытости нигде в мире вообще нет. В некоторых штатах США вообще запрещено присутствие иностранных наблюдателей. У нас ничего подобного нет. К наблюдениям подключились общественные организации, расширяются возможности наблюдения у политических партий, СМИ. Это направление мы будем наращивать, чтобы добиться главного — чтобы граждане убедились, что выборы проходят открыто, прозрачно».
«В 2000-м году за чертой бедности жили 29% населения, почти каждый третий. В 2018 году мы вышли на планку в 12%. Сейчас, к сожалению, планка немного поднялась — до 13,5%. Вы спросили про план. Сейчас план такой — уйти от 13,5% до 6,5% людей, живущих за чертой бедности. Цель амбициозная, но реальная».
По поводу цен —
где-тоцены растут объективно. Это связано, например, с ростом цен на комплектующие в связи с курсовой разницей. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может ни вызывать острой реакции. Потому что это происходит при том, что у нас урожай рекордный за последние шесть лет.
«На цены мы будем смотреть внимательно. Надеемся, что реакция будет, и будет в течение ближайших дней или недель».
«Теперь о том, что мы делаем, чтобы помочь людям. Поскольку подросла безработица, мы существенно повысили пособия по безработице, это всем хорошо известно. Но самая тяжелая ситуация складывается у семей с детьми. Здесь у нас выстроена целая система: от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет и от трех до семи лет».
«Мне пишут, что учитель в сельской местности получает столько же, сколько уборщица. Произошло это потому, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. И эту шкалу сдвинули. Получилось, что зарплату уборщицы приподняли. Надо было приподнимать и другим категориями, но этого не сделали. Такая ситуация не может быть признана нормальной. Это необходимо сделать».
«Я не думаю, что она тормозит. Есть много вопросов, связанных с организацией производства. Здесь есть несколько задач. Первое — это создать замкнутый цикл произодства, когда отходы не идут на полигоны, а используются в других видах производства. Второе — добиться нормальной сортировки — чтобы к 2030 году все соответствующим образом перерабатывалось. На сегодняшний день одна из задач — добиться расширенной ответственности между производителями продукта и упаковщиками с тем, чтобы перенести нагрузку утилизации не на граждан, а на производителей упаковки. Это мировая практика, и мы будем ее придерживаться. В автопроме есть утилизационный сбор, он работает и в мире, и в нашей стране. То же самое надо делать по другим направлениям. Все, кто должен, ими занимаются и будут заниматься дальше, ресурсы выделяются, все запланировано».
Я считаю, что это не вопрос, а провокация — российские хакеры не помогали Трампу и не вмешивались во внутренние дела США.
«Это домыслы, повод, чтобы испортить отношения, не признать легитимность действующего президента США по внутриполитическим американским соображениям.
«Премьер-министр вправе набирать свою команду. Я согласился с ним по этим изменениям. Перспектив для
«Фундаментальные основы Конституции остались без изменений — это очень важно. Предыдущая Конституция принималась в условиях гражданского противостояния. Она позволила сформировать необходимую базу для формирования гражданского общества».
Но сейчас у нас другая ситуация — и в этих условиях мы должны были поменять и основной закон. Не поменять, точнее, а внести поправки. Эта ситуация созрела. Мы это сделали и сделали постепенно.
«Развитие
Официальные лица заявляют, что не собираются выполнять Минские соглашения. А эти соглашения подтверждены соответствующей резолюцией Совбеза ООН, это сила международного закона. Так что в одностороннем порядке пересмотреть ничего не удастся. Урегулирование рано или поздно произойдет, когда — зависит от украинских властей.
«А мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать, даже будем наращивать поддержку, и в плане производства, и социальных вопросов, и инфраструктурных».
«Закрытие границ связано с заботой о здоровье петербуржцев. Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты. А в целом хотелось бы, чтобы российские граждане пользовались возможностями внутреннего туризма и приезжали в Петербург. Для этого границы открывать не нужно».
«На мой взгляд, очень важно дать возможность нашим людям отдыхать за границей. Но не менее важно развитие внутреннего туризма. Мы в этом году стараемся по разным направлениям это сделать, в том числе, это кешбэк за поездки. Мы предусмотрели на эти возвраты 15 миллиардов рублей. Освоено только 1,2 миллиарда, но мы с правительством договорились, что никуда не перераспределим эти средства, перенесем их на следующий год и будем наращивать объемы этой услуги. Надо почаще показывать и рассказывать о возможностях нашей страны и регионов туристам и нашим, и зарубежным».
Все понятно, это требует времени и колоссальных денег, но прежде всего мы исходим из того, что деньги будут вкладывать
бизнес-структуры,а государство будет поддерживать инфраструктуру, соответствующие средства мы будем выделять. У нас создается специальная структура, которая будет заниматься внутренним туризмом.
Что касается пациента берлинской клиники, и в первом, и в этом случае — это легализация материалов американских спецслужб. Вы что думаете, наши спецслужбы не знают, что они геолокации отслеживают? Да наши спецслужбы хорошо это понимают и знают. Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое местопребывание.
«Я призываю всех наших оппонентов действующей власти, вообще все политические силы в стране руководствоваться именно не своими амбициями личными, а интересами граждан Российской Федерации, наоборот, предлагать позитивную повестку дня для того, чтобы решать вопросы, стоящие перед страной».
«Что касается выплат на детей. Для детей от нуля до полутора лет, от полутора до трех и от трех до семи. Если люди говорят о том, что не понимают, куда обратиться, есть сложности с этим, то, наверное, со мной многие согласятся — перед тем, как думать, что сделать дополнительно, нам надо наладить эффективную работу того, что состоялось. И я обязательно поговорю с губернаторами, мы к этому вернемся».
«При принятии любого решения нужно руководствоваться принципом — пойдет на благо или не пойдет. Если не пойдет, то не делать».
Я для себя еще не принял окончательное решение — пойду я на выборы или нет. Но что касается развития страны, это многого стоит. Формальное разрешение от народа есть, а там я посмотрю.
«Конечно, проблемы есть, это касается железа, не у всех есть компьютерное оборудование, сложности с подключением к интернету. В 2021 году все школы должны получить доступ к скоростному интернету. По высшей школе — дважды мы выдавали вузам финансовые ресурсы на поддержание их работы в онлайне. Они, расширяя свои возможности, должны будут делать это сами, как хозяйствующие субъекты.
По поводу качества образования — онлайн никогда не заменит прямого контакта между учащимся и преподавателем.
«Тем не менее, система, при которой
«Конечно, качество образования в
До 70% в образовании уходит на зарплаты, поэтому у образовательных учреждений нет жирка, чтобы снижать оплату. Или некоторые вузы придется закрывать, объединять.
«Некоторые считают, что их уже слишком много. Я подхожу к этому крайне аккуратно, нельзя забегать вперед. Но если у вузов есть возможность финансами поиграть, можно немного снизить. Государство готово оказывать поддержку, исходя из нынешних реалий, которые складываются в образовании».
Много вопросов о качестве связи и доступе в интернет. Здесь важно по отдельным населенным пунктам. До конца 2021 года должна быть создана универсальная система связи — телефон и интернет, на эти цели выделено 12,6 миллиардов рублей. Надеюсь, что люди почувствуют изменение качества связи.
«Что касается “Норникеля”, я не вмешиваюсь. Я знаю, что требования к “Норникелю” очень высокие, но что тут, надо отвечать за то, что вы сделали. И в самом Норильске компания должна больше отвечать за решение вопросов, связанных с медициной, экологией, чтобы больше делать для регионов».
«В странах постсоветского пространства уровень политического сознания, уровень зрелости институтов — она не такая, как во Франции или ФРГ. Там политические институты и политические партии складывались столетиям. В странах постсоветского пространства где это все? Поэтому то, что происходит сейчас (в Киргизии или Белоруссии) — это результат поиска своего пути».
«Мы услышали требование западных партнеров вывести миротворческий контингент с территории Приднестровья. Мы за это, но когда обстановка будет соответствующая. Рано или поздно эта проблема должна быть решена».
«Нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться, решить эти вопросы спокойно. Президент страны Александр Лукашенко уже высказывался на эту тему, он инициировал конституционную реформу. Давайте посмотрим, чем это закончится. Хотелось бы добиться одного — (чтобы это происходило) без вмешательства извне. К сожалению, сейчас это вмешательство имеет место быть».
Надо просто набраться терпения и подождать. Не вмешиваться, а дать возможность всем сторонам наладить диалог в интересах их страны.
«Какие отрасли у нас являются наиболее пострадавшими? Это перевозки, авиационные и железнодорожные, прежде всего пассажирские, розница непродовольственных товаров и сфера услуг. Что мы сделали? Первое — мы перенесли все платежи кроме НДС, второе — несколько раз выдавали грант, дважды,
В целом на поддержку граждан и пострадавших отраслей промышленности мы направили 4,6 трлн рублей — для нас это беспрецедентные деньги.
«Мы, конечно, думаем над тем, что дальше. Выход из кризиса будет зависеть от того, как мы будем справляться с самой пандемией: как быстро это закончится, как быстро мы перейдем к массовой вакцинации и сможем убрать все ограничения».
«Я рассчитываю, что в течение ближайшего полугодия ситуация будет меняться в лучшую сторону. А в следующем году мы рассчитываем выйти на позитивные тенденции по ВВП. Но всем надо активно работать».
«Не думаю, что ситуация вышла
«Мы на протяжении многих лет исходили из позиции, что Азербайджану должны быть возвращены 7 районов Нагорного Карабаха, сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, но при обязательном создании возможности общения с Арменией. Для этого предполагалось создать Лачинский кордиор».
Мы договорились в рамках трехстороннего соглашения, что боевые действия прекращаются, и стороны остаются на тех позициях, где их застало подписание соглашения. Здесь много технических вопросов, которые связаны с инфраструктурой. Главное — люди перестали гибнуть, все остальное второстепенно.
«Здесь все зависит от обеспеченности бюджета. Но в сегодняшних условиях индексация работающим пенсионерам крайне важна. Я бы подумал о дополнительных мерах в отношении тех людей, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства. Это, прежде всего, люди, которые работают на должностях, которые другие люди не хотят занимать. И государство заинтересовано в том, чтобы это делали пенсионеры».
«На следующий год запланирована индексация выше инфляции — инфляции составит чуть больше 4%, индексация — 6,3%. И мы сделаем все, чтобы это обеспечить».
«Есть такой план. Этой проблемой занимаются и на правительственном, и на региональном уровне. Сейчас проводятся гидрологические исследования. Судя по всему, запасов пресной воды в Крыму достаточно. Просто в советское время этим не занимались, а сейчас работы ведутся очень широко».
«Все в совокупности дает мне основания сказать, что средства соответствующие выделяются, проблему мы решим».
«Чувствую ли я
«Разве только в адрес Кадырова придумывают санкции? В отношении России в целом придумывают. Кадыров защищает интересы не только чеченского народа, но и всей страны. Поэтому он одна из целей наших оппонентов. Я знаю, что он относится к этому философски. Россия самодостаточная страна, чеченский народ тоже. Чечня развивается достаточно быстро под руководством молодой команды, и я знаю хорошо Рамзана Ахматовича, вся его жизнь посвящена Чечне, ее народу и России».
«С арабским миром у нас традиционные отношения — у нас устойчивые давние связи, уходящие корнями в века. И это имеет еще тенденцию к расширению. Сейчас объем и география стали гораздо шире, мы этим очень дорожим, и будем дальше развивать эти отношения».
«Чтобы не допустить переписывания истории, нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях. Прежде всего, в экономическом плане. И, конечно, не забывать о подвигах, которыми наши предки насытили нашу историю не только в годы войны, но и в предыдущие века».
«Переписывание истории делается в угоду сиюминутной политической конъюнктуре и в конце концов пойдет во вред тем, кто это делает».
Я публично говорил о том, что мы готовы к продолжению диалога. Но нам нужна
какая-тореакция со стороны наших зарубежных партнеров. Касательно вопроса, не случится ли гонка вооружений? Так она случилась уже.
«По всем видам вооружения, о которых я говорил в своем обращении, работа идет. Некоторые уже на боевом дежурстве. “Кинжал” на боевом дежурстве. “Пересвет” на боевом дежурстве. Активно идет работа по “Сармату”. По “Посейдону” идет работа хорошо. И нет никаких признаков, указывающих на то, что мы не сможем ее завершить в намеченные сроки».
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