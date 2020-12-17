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14:02 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал расследования о Навальном легализацией материалов американских спецслужб

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал расследования об инциденте с Алексеем Навальным легализацией материалов американских спецслужб.

«Что касается этого пациента в берлинской клинике, я уже говорил на этот счет неоднократно, могу только некоторые вещи повторить. [Пресс-секретарь Дмитрий] Песков мне вчера только сказал о последних измышлениях на этот счет. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб», — заявил Путин, отвечая на вопрос на ежегодной большой пресс-конференции.

Фоторепортаж
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Он добавил, что российские спецслужбы знают, что зарубежные спецслужбы отслеживают геолокацию.

«Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это, и знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое место пребывания и так далее», — сказал президент, добавив, что это подтверждает поддержку Навального спецслужбами США.

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Навальный, находящийся на лечении в Германии, пользуется поддержкой американских спецслужб, но это не значит, что его нужно травить, заявил президент России.

«Этот пациент в берлинской клинике пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Если это так, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то», — сказал, засмеявшись, Путин.

Президент отметил, что если Навального и хотели отравить, то «наверное, довели бы до конца».

«А так жена (Навального — прим. ТАСС) ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, в эту же секунду», — сказал президент.

Путин призвал политические силы в стране, включая оппозицию, руководствоваться интересами граждан РФ, а не своими амбициями.

Путин назвал расследования о Навальном легализацией материалов спецслужб США
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14:12 (мск)© Ньюстюб
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Газета.Ру
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Источник трансляции: Газета.Ру
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