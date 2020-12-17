14:03 (мск), источник: ТАСС
Поддержка семей с детьми может увеличиться с 1 января 2021 года
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/ — В стране выстроена программа поддержки семей с детьми в возрасте до 7 лет, указал президент РФ Владимир Путин.
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Объем поддержки семей с детьми может увеличиться с 1 января 2021 года до одного прожиточного минимума на ребенка, если не во всех семьях уровень дохода будет превышать один прожиточный минимум на человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной
«Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семей. И если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ (прожиточного минимума — прим. ТАСС) на человека, то с 1 января следующего года, т. е. через две недели, мы будем платить по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка», — сказал Путин, говоря о поддержке семей с детьми.
По его словам, в РФ выстроена программа поддержки семей с детьми в возрасте до 7 лет.
Но самое главное, самая тяжелая ситуация складывается у семей с детьми. И здесь у нас выстроена целая программа поддержки семей с детьми — от 0 до 1,5 лет, от 1,5 лет до 3 лет и от 3 до 7.
В рамках программы, по словам президента, на каждую категорию семей приходится отдельный норматив по выплатам.
«От 0 до 1,5 лет мы ввели пособия. Правила там такие: если у каждого члена семьи доходы меньше двух прожиточных минимумов, сначала было 1,5, потом мы расширили программу и большее количество людей попало в эту программу, то такие семьи имеют право на получение одного