17 декабря, источник: Lenta.Ru
В Польше введут новые ограничения из-за коронавируса
Власти Польши решили ввести новые ограничения в стране
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До 17 января 2021 года в стране продлевается срок действия мер и вводятся дополнительные ограничения. Согласно новым правилам, с 28 декабря в Польше запретят работу гостиниц. Также под запрет попадает работа горнолыжных склонов. Непродовольственные магазины будут закрыты, за исключением хозяйственных и аптек.
Кроме того, в стране прекратят работу тренажерные залы,
Как сообщил
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала жителям Европы в связи с пандемией коронавируса встречать Новый год и Рождество на улицах. Если же праздники проходят в помещении, следует собирать не слишком много людей и проветривать комнаты, что снизит риск заражения. Однако ВОЗ напомнила, что празднования даже небольшими группами опасны.