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17 декабря, источник: Lenta.Ru

В Польше введут новые ограничения из-за коронавируса

Власти Польши решили ввести новые ограничения в стране из-за распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте польского правительства.

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До 17 января 2021 года в стране продлевается срок действия мер и вводятся дополнительные ограничения. Согласно новым правилам, с 28 декабря в Польше запретят работу гостиниц. Также под запрет попадает работа горнолыжных склонов. Непродовольственные магазины будут закрыты, за исключением хозяйственных и аптек.

Кроме того, в стране прекратят работу тренажерные залы, фитнес-клубы и аквапарки, рестораны, кафе. Также запрещено проводить свадьбы, причастия и вечеринки.

Как сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий в своем Twitter-аккаунте, в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года с 19:00 до 6:00 передвижение по всей стране будет запрещено.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала жителям Европы в связи с пандемией коронавируса встречать Новый год и Рождество на улицах. Если же праздники проходят в помещении, следует собирать не слишком много людей и проветривать комнаты, что снизит риск заражения. Однако ВОЗ напомнила, что празднования даже небольшими группами опасны.

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