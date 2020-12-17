23:27 (мск), источник: Lenta.Ru
Путин выразил соболезнования Пашиняну в связи со смертью его отца
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования
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«Примите самые глубокие соболезнования по поводу кончины Вовы Николаевича. Уход из жизни отца — тяжелая, невосполнимая утрата. Искренне разделяю Вашу боль и скорбь», — приводятся слова из телеграммы Путина.
Он также пожелал родным и близким семьи Пашиняна стойкости и мужества.
О смерти Вовы Пашиняна сообщалось накануне. Отец