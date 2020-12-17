Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 декабряПолет братьев Райт, первая серия "Симпсонов" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
26Скончался Валентин Гафт
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
23:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин выразил соболезнования Пашиняну в связи со смертью его отца

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Николу Пашиняну в связи со смертью его отца. Об этом сообщает РИА Новости со со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

Источник: РИА "Новости"

«Примите самые глубокие соболезнования по поводу кончины Вовы Николаевича. Уход из жизни отца — тяжелая, невосполнимая утрата. Искренне разделяю Вашу боль и скорбь», — приводятся слова из телеграммы Путина.

Он также пожелал родным и близким семьи Пашиняна стойкости и мужества.

О смерти Вовы Пашиняна сообщалось накануне. Отец премьер-министра умер на 81-м году жизни от онкологического заболевания. Последнюю неделю жизни он провел в больнице.

 В России введут новые правила оплаты наличными
Вирусолог назвал устойчивых к COVID-19 людей
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главные цитаты
Семьи с детьми получат по 5 тысяч на каждого ребенка
Чубайс: почти все задачи по энергоэффективности сорваны
ФИФА назвала лучшего футболиста 2020 года
Победитель лотереи решил забрать свой джекпот только через год
Российский рынок акций завершил торги ростом
В Польше введут новые ограничения из-за коронавируса
Здоровье
Врач рассказал о главной ошибке выздоровевших от коронавируса Она нередко приводит к повторной госпитализации.
Hi-Tech
Раскрыт первый смартфон без Android Он будет работать на HarmonyOS
Горячие темы на Авто
смотрите? 457
Разделение людей между собой для выполнения целей. 393
Сказка о недалёкой стране 253
Хватит спорить об одном и том же, курильщики! 206
Кино
60-летнего Харатьяна увезли на носилках с футбольного матча Как сообщают СМИ, актер повредил ногу
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Никогда не трогайте деньги, оставленные на авто
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Леди
Княгиня Монако сделала дерзкую прическу с выбритым виском Шарлен удивила публику
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь