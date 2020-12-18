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05:00 (мск), источник: ТАСС

Байден не считает обвинения в отношении его сына Хантера поводом для беспокойства

Он заявил, что обвинения — «это довольно грязная игра».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден считает, что обвинения в отношении его сына выдвигают по политическим мотивам, демократ не считает их поводом для беспокойства. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, фрагмент которого вышел в эфир в четверг.

«Мы очень доверяем нашему сыну. Никакие обвинения в отношении него меня не беспокоят. Это делают, чтобы добраться до меня. Думаю, это довольно грязная игра», — сказал Байден.

Хантер Байден 9 декабря заявил, что федеральная прокуратура в американском штате Делавэр проводит расследование, касающееся его налоговых отчислений. По сведениям газеты Politico, разбирательство не ограничивается налоговыми вопросами. Как отметил источник издания, еще в прошлом году правоохранительные ведомства Делавэра и Вашингтона занялись проверкой зарубежных связей Хантера Байдена и выяснением его возможной причастности к отмыванию денег.

В октябре в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена. Из нее следует, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. Корреспонденция также может свидетельствовать о наличии финансовых связей между семьей Байдена и китайскими компаниями.

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