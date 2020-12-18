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05:22 (мск), источник: РИА Новости

Представитель Трампа вновь предложил отвергнутые Россией условия по СНВ-3

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на слова российского президента Владимира Путина о готовности к переговорам с Вашингтоном по СНВ-3 предложением о заморозке числа боеголовок, которое Россия уже отвергала.

Источник: AFP 2020

При этом Биллингсли продолжал утверждать, что Россия на эти условия уже согласилась, хотя Москва это опровергала.

Путин заявил в четверг, что Россия готова к продолжению диалога по стратегическому договору СНВ-3, но «нужна какая-то реакция со стороны американских партнеров».

Биллингсли ответил в Twitter, упомянув официальные аккаунты Кремля и МИД РФ.

«@KremlinRussia_E, мы уже ответили, неоднократно. Пять раз мы предлагали, в том числе письменно, встретиться, чтобы окончательно оформить сделку, по заморозке/продлению, на которую Путин согласился. @RussiaMFA отвергли все встречи», — написал Биллингсли.

«Все, что нам нужно сделать, — определить, что именно мы замораживаем и максимальный уровень, и начать переговоры по верификации», — добавил Биллингсли.

Ранее США заявили, что Россия согласилась на взаимную заморозку ядерных арсеналов и ограниченное по времени продление СНВ-3, в Москве это опровергли. Президент России предложил Вашингтону продлить СНВ-3 на один год без предварительных условий, но Белый дом заявил, что не хочет обсуждать это предложение.

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