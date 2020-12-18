Представитель Трампа вновь предложил отвергнутые Россией условия по СНВ-3

При этом Биллингсли продолжал утверждать, что Россия на эти условия уже согласилась, хотя Москва это опровергала.
Путин заявил в четверг, что Россия готова к продолжению диалога по стратегическому договору СНВ-3, но «нужна какая-то реакция со стороны американских партнеров».
Биллингсли ответил в Twitter, упомянув официальные аккаунты Кремля и МИД РФ.
«@KremlinRussia_E, мы уже ответили, неоднократно. Пять раз мы предлагали, в том числе письменно, встретиться, чтобы окончательно оформить сделку, по заморозке/продлению, на которую Путин согласился. @RussiaMFA отвергли все встречи», — написал Биллингсли.
«Все, что нам нужно сделать, — определить, что именно мы замораживаем и максимальный уровень, и начать переговоры по верификации», — добавил Биллингсли.
Ранее США заявили, что Россия согласилась на взаимную заморозку ядерных арсеналов и ограниченное по времени продление СНВ-3, в Москве это опровергли. Президент России предложил Вашингтону продлить СНВ-3 на один год без предварительных условий, но Белый дом заявил, что не хочет обсуждать это предложение.