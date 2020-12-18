07:37 (мск), источник: Коммерсантъ
Бывшего премьера Японии Абэ заподозрили в растрате
Правящая
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Как пишет агентство, цель этого шага — избежать общественного возмущения, которое может подорвать доверие к преемнику Синдзо Абэ — Ёсихидэ Суги. По словам источников, господин Абэ может выступить в парламенте до конца года.
Оппозиционные партии потребовали, что Синдзо Абэ ответил на обвинения в том, что группа, управляющая его политическими фондами, потратила 9 млн иен (около $90 тыс.) с 2015 по 2019 годы для покрытия части стоимости банкетов в роскошных отелях, которые посещали его сторонники.
Синдзо Абэ ушел в отставку в сентябре по состоянию здоровья. Новым