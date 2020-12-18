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07:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывшего премьера Японии Абэ заподозрили в растрате

Правящая Либерально-демократическая партия предложила вызвать в парламент бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По данным источников агентства Kyodo, его подозревают в незаконном использовании средств для оплаты званных обедов.

Источник: AP 2020

Как пишет агентство, цель этого шага — избежать общественного возмущения, которое может подорвать доверие к преемнику Синдзо Абэ — Ёсихидэ Суги. По словам источников, господин Абэ может выступить в парламенте до конца года.

Оппозиционные партии потребовали, что Синдзо Абэ ответил на обвинения в том, что группа, управляющая его политическими фондами, потратила 9 млн иен (около $90 тыс.) с 2015 по 2019 годы для покрытия части стоимости банкетов в роскошных отелях, которые посещали его сторонники.

Синдзо Абэ ушел в отставку в сентябре по состоянию здоровья. Новым премьер-министром стал Ёсихидэ Суги. Он занимал в его правительстве ключевой пост генерального секретаря кабинета министров.

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