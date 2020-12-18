В Молдавии восстановили статус русского как языка межэтнического общения

«Промульгировал ряд важных законов, которых ждали граждане. Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый», — написал он в своем Telegram-канале.
С вступлением в силу закона госорганы Молдавии будут обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском языке.
Президент добавил, что подписал закон и о внесении изменений и дополнений в кодекс аудиовизуальных услуг. Отныне цензура на телеканалах отменяется, и вскоре на телеэкраны Республики Молдова вернутся выпуски новостей российских телеканалов, а также других телеканалов, чье вещание было до сих пор запрещено, отметил он.
Двумя днями ранее парламент Молдавии утвердил в финальном чтении закон о функционировании языков в стране и вернул русскому языку статус языка межнационального общения. Законопроект был утвержден в финальном чтении голосами 55 депутатов.
Вопрос на заседании вызвал дискуссию среди парламентариев, в знак протеста зал покинули представители двух молдавских партий.
В ноябре Додон заявил, что русский язык в республике должен сохранить статус языка международного общения. Он отметил, что на русском языке говорит 35% населения республики.
Кишинев закрепил за русским языком специальный статус языка межнационального общения в качестве уступки во время конфликтов в Приднестровье и Гагаузии, так как языковой вопрос тогда встал очень остро.