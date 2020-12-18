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12:57 (мск), источник: РИА Новости

Первый лорд из России принес присягу в британском парламенте

ЛОНДОН, 18 дек — РИА Новости, Денис Ворошилов. Российский бизнесмен Евгений Лебедев, получивший от королевы Великобритании Елизаветы Второй титул барона Хэмптонского и Сибирского и ставший членом палаты лордов, принял присягу. Видеозапись с церемонией размещена на сайте палаты.

Источник: AFP 2020

Лебедев вошел в зал заседаний, клерк зачитал послание королевы о присвоении титула новому пэру. Затем Лебедев произнес краткий текст присяги, сделал запись в регистре членов палаты и, поклонившись спикеру, вышел.

Лорд Лебедев — независимый пожизненный пэр, который является членом палаты лордов с 19 ноября 2020 года. Его полный титул — лорд Лебедев, барон Хэмптонский и Сибирский, он первый лорд из России.

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В палате лордов сейчас порядка 800 членов, они не получают зарплату (если только не работают также в правительстве) и не обязаны принимать участие в заседаниях. В том случае, если они принимают участие в заседаниях, то их расходы на транспорт и гостиницу могут быть покрыты за государственный счет. Верхняя палата британского парламента — это, прежде всего, совещательный орган, она не может блокировать законопроекты, но призвана анализировать их и предлагать поправки, которые затем может принять, а может не принять палата общин. Большинство пэров — пожизненные, получившие пэрство за заслуги в различных сферах, однако есть и сравнительно небольшая группа наследственных лордов.

Новых членов палаты лордов выбирает премьер-министр, а одобряет монарх. Выданная королевой жалованная грамота, скрепленная большой королевской печатью, дает одновременно баронский титул и право заседать в палате лордов. Членом палаты лордов пэр считается с момента выдачи ему грамоты.

Участвовать в заседаниях и голосованиях новые пэры могут после прохождения церемонии введения в парламент: они сначала получают от лица королевы предписание явиться в палату лордов, за этим следует пятиминутная торжественная церемония и принесение присяги. Первая речь нового члена палаты лордов обычно продолжается несколько минут, не касается никаких спорных вопросов и встречается поздравлениями спикера.

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