18 декабря, источник: РИА Новости
Транспортное сообщение на границе России и Азербайджана сохранится
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Транспортное сообщение на границе РФ и Азербайджана сохраняется в полном объёме,
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Ранее в посольстве Азербайджана в Москве сообщили, что в связи с резким ростом заболевших COVID-19 сухопутная граница между РФ и Азербайджаном закрывается для перехода граждан до 1 марта 2021 года.
«В дополнение к сообщению посольства от 18 декабря 2020 года уточняем, что транспортное сообщение между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой продолжается в полном объёме и в обычном режиме.
«В связи с этим в упомянутом сообщении посольство обратилось к гражданам с убедительной просьбой воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы», — уточнили в дипмиссии.