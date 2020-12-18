Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 19 декабряУгон советского самолета в Китай, день рождения Леонида Брежнева и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
26Скончался Валентин Гафт
50Первый писк птенца стал лучшим фото по версии Agora
18 декабря, источник: РИА Новости

Транспортное сообщение на границе России и Азербайджана сохранится

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Транспортное сообщение на границе РФ и Азербайджана сохраняется в полном объёме, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации закрыт лишь переход для пешеходов, сообщили РИА Новости в посольстве Азербайджана в Москве.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА Новости

Ранее в посольстве Азербайджана в Москве сообщили, что в связи с резким ростом заболевших COVID-19 сухопутная граница между РФ и Азербайджаном закрывается для перехода граждан до 1 марта 2021 года.

«В дополнение к сообщению посольства от 18 декабря 2020 года уточняем, что транспортное сообщение между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой продолжается в полном объёме и в обычном режиме. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации временно приостановлен пешеходный переход граждан», — сказали в азербайджанском посольстве в Москве.

«В связи с этим в упомянутом сообщении посольство обратилось к гражданам с убедительной просьбой воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы», — уточнили в дипмиссии.

 Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции
'Это красивый ход': Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море
Помпео обвинил Китай в помехах ВОЗ и неэффективности вакцины
Отчетность российских учителей сократили до четырех документов
Кокорин улетел на Мальдивы после переговоров со «Спартаком»
В Белоруссии предложили ввести денежный сбор за выезд из страны
Собчак отреагировала на закрытие «Дома-2»
Обама назвал российский фильм одним из любимых в 2020 году
Астрономов озадачил странный сигнал от ближайшей звезды
Gnezdo.ru
Звезды скорбят: не стало любимого актера
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Новые фильмы 2020: смотреть лучше без детей
Hi-Tech
Как разогреть еду с помощью тряпки Без электричества и огня
Авто
Настольная игра про ПДД и детский спальный мешок: что заказать? На AliExpress, кажется, есть все. Выбрать из множества товаров что-то одно — сложно. Авто Mail.ru представляет подборку товаров, которые и детей научат правилам движения, и водителя в дороге поддержат
Кино
Ходченкова и Гармаш снова снимаются вместе: первые кадры В новом сезоне между героями детектива «По ту сторону смерти» завязываются личные отношения
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Дети
Наталья и Мурад Османн впервые станут родителями У супругов скоро родится первенец (фото)
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь