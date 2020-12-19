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07:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

США закроют последние два консульства в России

Администрация Дональда Трампа уведомила Конгресс США о намерении закрыть два генеральных консульства США в России, сообщают СМИ. Речь идет о Владивостоке и Екатеринбурге. Это последние два американских консульства, в Петербурге его закрыли еще в 2018 году.

Источник: РИА "Новости"

Госдепартамент США на прошлой неделе сообщил законодателям, что навсегда закроет консульство во Владивостоке и временно приостановит работу консульства в Екатеринбурге, пишет Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на копию уведомления.

По данным агентства, оно было отправлено в Конгресс США еще 10 декабря. Это произошло за три дня до того, как стало известно о крупнейшей в истории США кибератаке Sunburst, в причастности к которой заподозрили Россию, отмечает Ассошиэйтед пресс.

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В уведомлении сказано, что закрытие консульств связано с ограничениями, введенными российскими властями в 2017 году на число американских дипломатов, которым разрешено работать в стране. Эти шаги стали ответом на «кадровые проблемы представительств США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением персонала и, как следствие, тупиковой ситуацией с дипломатическими визами».

ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США также сообщает, что госсекретарь Майкл Помпео принял такое решение.

«Госсекретарь в тесной консультации с послом [США в России] Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии», — цитирует его агентство.

Собеседник ТАСС назвал целью закрытия консульств оптимизацию работы: «Реорганизация дипломатического персонала в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России наиболее эффективным и безопасным образом».

«Никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется», — подчеркнул он.

Приостановка из-за  пандемии

После закрытия консульств единственным дипломатическим центром США в России будет посольство в Москве.

Генконсульство США в Петербурге Россия потребовала закрыть в 2018 году после того, как США распорядилось закрыть российское консульство в Сиэтле после отравления Скрипалей в Британии.

Консульство во Владивостоке практически перестало оказывать консульские услуги в марте из-за пандемии коронавируса, и сотрудники начали вывозить оборудование и документы, пишет Ассошиэйтед пресс.

В консульствах во Владивостоке и Екатеринбурге работают 10 американских дипломатов и 33 российских сотрудника.

Точные сроки закрытия еще не определены. Согласно уведомлению, американский персонал будет переведен в посольство в Москве, а местные жители будут уволены. По оценкам Госдепартамента США, окончательное закрытие консульства во Владивостоке позволит экономить 3,2 млн долларов в год.

Закрытие территорий оставит США без дипломатических представительств на огромной территории России — повсюду к востоку от Москвы — и создаст серьезные неудобства для американских путешественников на Дальнем Востоке, комментирует ситуацию Ассошиэйтед пресс. Россиянам также придется получать визы в Москве.

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О том, что Вашингтон собирается закрыть генеральные консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке, в понедельник со ссылкой на дипломатические источники писал «Коммерсант».

Консульство в Екатеринбурге с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями, а деятельность консульства во Владивостоке из-за пандемии была приостановлена полностью. Это объяснялось заботой о здоровье российских граждан и американских сотрудников. Госдепартемент при этом выражал надежду, что консульство возобновит работу во Владивостоке, «как только это позволит ситуация».

«Мы делаем неиммиграционные визы только в экстренных случаях, где поездка заявителей связана с гуманитарными целями, как-то похороны близких родственников в США или неотложное лечение, — сообщили в понедельник Би-би-си в генконсульстве в Екатеринбурге. — Выдаем визы студентам, едущим продолжить учебу, а также членам летных и судовых экипажей».

Бывший посол США в России выразил сожаление в связи с закрытием консульств в Екатеринбурге и Владивостоке. «Это ошибка. США должны стремиться напрямую взаимодействовать с российским обществом, и консульства нам в этом помогают. Надеюсь, [избранный президент Джо] Байден отменит это решение», — написал он в «Твиттере», выложив свои фото из обоих городов.

Дипломатический конфликт

В декабре 2016 года между Москвой и Вашингтоном начался дипломатический конфликт. Уходящий президент Барак Обама принял решение о высылке из США 35 российских дипломатов и членов их семей.

В июле 2017 года Россия потребовала от США сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории России на 755 человек — до 455 человек. После этого Вашингтон потребовал закрыть российское консульство в Сан-Франциско, а в марте 2018 года были высланы еще 60 сотрудников российских дипмиссий и закрыто консульство в Сиэтле в связи с отравлением Скрипалей.

Закрытие генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке никак не повлияет на российско-американские отношения, говорил в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Основная функция консульств — предоставление консульских и визовых услуг. Эти услуги уже давно не осуществлялись в этих американских загранучреждениях на нашей территории. Поэтому особого влияния нет. Если вы говорите в целом об отношениях, то уж точно, дальше отношения это не испортит», — сказал тогда Песков.

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