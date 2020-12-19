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06:52 (мск), источник: ТАСС

Трамп продлил финансирование правительства США до 20 декабря

Если бы резолюция не была утверждена, стране грозила новая приостановка работы правительства.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал принятую в пятницу обеими палатами Конгресса резолюцию о продлении финансирования федерального правительства всего на два дня, до 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В пятницу, 18 декабря 2020 года, президент подписал <…> резолюцию, <…> которая предусматривает ассигнования на 2021 финансовый год [начался в стране 1 октября] федеральным структурам до 20 декабря 2020 года», — отмечается в сообщении.

Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекает в ночь на 19 декабря. Если бы инициатива не была утверждена, стране грозила новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.

В Конгрессе продолжаются консультации о принятии полноценного бюджета на 2021 финансовый год (начался в стране 1 октября). Законодатели уверены, что за оставшиеся два дня они смогут достичь договоренности и утвердить документ. Кроме того, планируется включить в итоговый проект бюджета пакет экстренных мер стимулирования роста американской экономики, из-за которого демократы и республиканцы спорят уже несколько месяцев. Однако, по мнению комментаторов, обе партии практически согласовали итоговый вариант.

Контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, в котором большинство имеют республиканцы, продолжают спорить по поводу размера следующего пакета стимулирующих мер. По мнению демократов, он должен превысить $2 трлн, а республиканцы настаивают на $500 млрд. Сейчас они практически пришли к компромиссу по инициативе на $900 млрд.

К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, сделанных ФРС.

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