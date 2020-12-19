Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 19 декабряУгон советского самолета в Китай, день рождения Леонида Брежнева и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
1340 лет со дня смерти Джона Леннона
12Ухань спустя год после начала пандемии
07:14 (мск), источник: ТАСС

Помпео допускает, что Россия входит в число врагов США

Он также обратил внимание на публикации американских СМИ относительно приписываемой России «активности в киберпространстве».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео допускает, что Россия входит в число врагов Соединенных Штатов. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому журналисту Марку Левину, текст которого распространил в пятницу вечером Госдепартамент США.

Видео
Захарова: Москва готова к конструктивному диалогу с любым президентом США

Ведущий поинтересовался мнением Помпео касательно того, что некоторые представители Республиканской партии не считают Россию врагом, несмотря на приписываемые Москве попытки вмешательства в американский избирательный процесс. «Марк, мне постоянно задают вопрос о том, кто наш враг, и ответ заключается в том, что многие хотят подорвать наш уклад жизни, наши республиканские и базовые демократические принципы. Россия определенно входит в этот список», — указал шеф американской дипломатии.

Помпео при этом назвал «абсолютно реальным» утверждение ведущего о том, что Россия нацеливает «большие ядерные ракеты на США». Он также обратил внимание на публикации американских СМИ относительно приписываемой России «активности в киберпространстве». «Мы уже крайне длительное время наблюдаем за тем, как они используют асимметричные средства, чтобы занять позицию, в которой они могли бы нанести урон Соединенным Штатам», — заключил глава Госдепа.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего президентские выборы Трампа с РФ.

Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.

 Александр Галицкий: надо сказать, по некоторым направлениям мы опережали Штаты очень серьезно
Воровство процветает. Люди звереют. Люди просто хотят есть — притчи о беженцах расскажут всю правду
Помпео обвинил Китай в помехах ВОЗ и неэффективности вакцины
США закроют последние два консульства в России
Эксперт рассказал, в каких случаях лучше платить наличными
Отчетность российских учителей сократили до четырех документов
Собчак отреагировала на закрытие «Дома-2»
Обама назвал российский фильм одним из любимых в 2020 году
Астрономов озадачил странный сигнал от ближайшей звезды
Hi-Tech
Как разогреть еду с помощью тряпки Без электричества и огня
Горячие темы на Авто
смотрите? 627
Разделение людей между собой для выполнения целей. 393
Сказка о недалёкой стране 276
Хватит спорить об одном и том же, курильщики! 206
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
В России начинается замена денег: вводят в оборот новые купюры
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Популярные темы на «Детях»
Крик души многодетной матери: «Мы делаем уроки круглосуточно, хватит издеваться!» 807
почему 560
Ситуация 550
Лучше бы ничего не дарила 550
Леди
Ида Галич рассталась с мужем Об этом она сама сообщила подписчикам.
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь