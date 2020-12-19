07:14 (мск), источник: ТАСС
Помпео допускает, что Россия входит в число врагов США
Он также обратил внимание на публикации американских СМИ относительно приписываемой России «активности в киберпространстве».
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Ведущий поинтересовался мнением Помпео касательно того, что некоторые представители Республиканской партии не считают Россию врагом, несмотря на приписываемые Москве попытки вмешательства в американский избирательный процесс. «Марк, мне постоянно задают вопрос о том, кто наш враг, и ответ заключается в том, что многие хотят подорвать наш уклад жизни, наши республиканские и базовые демократические принципы. Россия определенно входит в этот список», — указал шеф американской дипломатии.
Помпео при этом назвал «абсолютно реальным» утверждение ведущего о том, что Россия нацеливает «большие ядерные ракеты на США». Он также обратил внимание на публикации американских СМИ относительно приписываемой России «активности в киберпространстве». «Мы уже крайне длительное время наблюдаем за тем, как они используют асимметричные средства, чтобы занять позицию, в которой они могли бы нанести урон Соединенным Штатам», — заключил глава Госдепа.
Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего президентские выборы Трампа с РФ.
Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно отвергал подозрения в