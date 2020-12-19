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12:25 (мск), источник: ТАСС

Песков: Россия и ее вакцина «не в моде» на Западе из-за недобросовестной конкуренции

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отношение Запада к России и к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» связано с вопросами конкуренции. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год » на телеканале «Россия-1».

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Источник: AP 2020

«На Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему появление российской вакцины от коронавируса было неоднозначно воспринято на Западе.

Как подчеркнул Песков, все это связано с конкуренцией, так как выпуск институтом Гамалеи, благодаря ранним наработкам, вакцины «Спутник V» представлял «угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей» за рубежом.

«Все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, эта разработка Центра им. Гамалеи Минздрава получила название «Спутник V». Позднее была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина, разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора.

В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

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