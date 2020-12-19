Песков: Россия и ее вакцина «не в моде» на Западе из-за недобросовестной конкуренции

«На Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему появление российской вакцины от коронавируса было неоднозначно воспринято на Западе.
Как подчеркнул Песков, все это связано с конкуренцией, так как выпуск институтом Гамалеи, благодаря ранним наработкам, вакцины «Спутник V» представлял «угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей» за рубежом.
«Все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная», — заключил пресс-секретарь президента РФ.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, эта разработка Центра им. Гамалеи Минздрава получила название «Спутник V». Позднее была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина, разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора.
В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.