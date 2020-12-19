Путин будет опираться на мнение специалистов, принимая решение о прививке

«Путин вообще в целом во все проблемы вникает досконально», — сказал Песков в ответ на вопрос, к чьему мнению будет прислушиваться президент, принимая решение о прививке.
На уточняющий вопрос, чье слово для Путина главное, представитель Кремля отметил: «Специалистов-то настоящих, их не так много». Песков добавил, что все такие специалисты «на слуху, и они все принимают участие в совещаниях».
В четверг на ежегодной пресс-конференции Путин рассказал, что пока не делал прививку от коронавируса. Он пояснил, что «те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, на сегодня предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны».
Президент пояснял, что как «человек в этом смысле законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным».
При этом Песков ранее отмечал, что у президента России нет каких-то эксклюзивных вакцин, он пользуется лекарствами, доступными для всех граждан.
В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая — Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.