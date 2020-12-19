13:39 (мск), источник: РИА Новости
В районе Севастополя нашли новые подземные источники воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Новые подземные источники воды найдены в севастопольском регионе, сообщил
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Президент РФ Владимир Путин во время большой
«Благодаря геологоразведке мы нашли дополнительно подземные воды», — сказал Хуснуллин по видеоконференцсвязи во время церемонии запуска водовода из Кадыковского карьера для снабжения Севастополя.
По его словам, подземные источник воды найдены в районе строительства нового водозабора на реке Бельбек.
Хуснуллин поручил проработать вопрос добычи подачи воды в систему водоснабжения Севастополя.
«Я бы просил дополнительно увязать проектные решения, чтобы этот дополнительный подземный водозабор работал вместе с водозабором, который мы строим на реке Бельбек. Я прошу максимально сделать, чтобы к окончанию строительства у нас и подземная, и наземная часть была увязана. Это дополнительно по расчетам до 10 тысяч кубов. Это огромный плюс к той работе, которую мы делаем», — сказал Хуснуллин.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что скважины будут готовы к эксплуатации к середине февраля.
Ранее он заявил, что Севастополь сможет пройти засушливый период и преодолеть проблему дефицита воды за счет строительства нового водозабора и масштабной кампании по экономии воды в основном источнике водоснабжения — Чернореченском водохранилище.