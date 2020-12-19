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17:18 (мск), источник: Ведомости

Россия вернет подаренную Лаврову икону для уточнения ее истории Интерполом

Россия вернет икону, подаренную председателем боснийского президиума Милорадом Додиком министру иностранных дел России Сергею Лаврову, для проверки ее истории по линии Интерпола, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МИД России.

Источник: AP 2020

«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Накануне прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала проверку происхождения позолоченной иконы XVIII в., подаренной Лаврову. Отмечается, что дело возбуждено на основании информации, полученной от министра иностранных дел БиГ Бисеры Туркович.

Он сообщил, что в боснийский МИД поступила от украинского посольства нота с требованием вернуть украинской стороне икону. По словам министра, посольство просило объяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

По данным местных СМИ, Додик подарил Лаврову позолоченную икону XVIII в. Предположительно, на ней изображен Николай Чудотворец, а написана она была в Луганске.

Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались прийти на встречу с Лавровым во время его визита в БиГ, сообщал телеканал Federalna.ba. Решение они объяснили тем, что заявления Лаврова по Дейтонским соглашениям, которые были озвучены накануне, идут вразрез с позицией Боснии. Сам Лавров назвал несущественным отказ боснийских политиков от встречи с российской делегацией.

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