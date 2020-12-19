20:26 (мск), источник: ТАСС
Британия ужесточит ограничительные меры из-за распространения нового варианта коронавируса
ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация в Лондоне и на
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«Новые ограничения будут введены в наиболее затронутых ситуацией районах, в частности в ряде районов Лондона, регионах
Четвертый уровень угрозы распространения инфекции, который теперь станет максимальным вместо третьего, предусматривает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.
Людям рекомендуется не покидать свои дома без крайней необходимости и воздерживаться от поездок по стране и за рубеж. Вводятся ограничения на въезд и выезд из тех районов, где действует четвертый уровень распространения инфекции.
Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан с новым генетическим вариантом коронавируса, который был выявлен в стране и может быть на 70% заразнее, заявил Джонсон, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.
«Хотя в этом вопросе еще сохраняется значительная неопределенность, он может быть на 70% более заразен, чем первоначальный вариант, с которым мы имели дело раньше. Пока это лишь предварительные данные, которые впоследствии могут быть уточнены, однако это лучшее, что у нас сейчас есть, и мы должны действовать исходя из этой информации, так как распространение инфекции идет очень быстро», — сказал глава правительства.
«У нас нет данных о том, что он вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой летальностью», — добавил Джонсон. Ранее на этой неделе британские эксперты передали данные о новом варианте вируса Всемирной организации здравоохранения.