We don’t want to have lockdowns. The cure cannot be worse than the problem itself! https://t.co/sHBJfG9T8X— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020
00:43 (мск), источник: Lenta.Ru
Трамп отказался от жестких мер из-за коронавируса
Действующий президент США Дональд Трамп отказался от введения в стране жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции по примеру Великобритании. «Решение проблемы не должно быть хуже самой проблемы!» — написал американский лидер в своем