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00:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп отказался от жестких мер из-за коронавируса

Действующий президент США Дональд Трамп отказался от введения в стране жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции по примеру Великобритании. «Решение проблемы не должно быть хуже самой проблемы!» — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

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Действующий президент США Дональд Трамп отказался от введения в стране жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции по примеру Великобритании. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Решение проблемы не должно быть хуже самой проблемы!» — заявил он. Американский лидер прикрепил к посту ссылку на материал об ужесточении в Великобритании ограничительных мер.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство страны введет в Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Англии максимальные ограничения из-за быстрого распространения коронавируса. В некоторых районах будет действовать четвертый, самый высокий уровень ограничений. «Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну», — пояснил Джонсон.

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