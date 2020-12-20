Мурашко назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет

«Да, мы надеемся на это», ― сказал он, отвечая на вопрос по поводу вакцинации пожилых людей на следующей неделе.
Министр подчеркнул, что в настоящее время завершаются клинические испытания препарата среди людей старше 60 лет.
15 декабря во всех регионах стартовала масштабная вакцинация от коронавируса.
За день до этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, где была разработана первая в России и мире вакцина «Спутник V», заявил, что в 2021 году от коронавируса удастся привить большую часть населения России и снизить масштабы пандемии.
Также 14 декабря стало известно, что итоговая эффективность вакцины превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.
11 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в декабре все регионы получат около 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
По последним данным, в России выявлено 2 848 377 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 50 858 летальных исходов, выздоровели 2 275 657 человек.