Мурашко заявил, что в России нет «кардинального роста» заболеваемости COVID-19

«Пока все-таки заболеваемость остается высокой. Единственное, что можно, наверное, позитивно сказать, — что кардинального роста сейчас последние недели нет», — сказал он.
Мурашко также сообщил о стабилизации роста заболеваемости в некоторых регионах России. «Новосибирская область стабилизировалась, Курганская область стабилизировалась», — отметил он.
При этом в России есть регионы, которые находятся на «достаточно высоком» уровне заболеваемости. «Это в основном города-миллионники», — добавил он.
Министр считает, что стабилизация темпов распространения коронавирусной инфекции в России может начаться весной, однако это зависит от скорости формирования популяционного иммунитета в стране.
«Напрямую все зависит от скорости формирования популяционного иммунитета. В весенний период мы уже должны заходить со значительно меньшей заболеваемостью, но и со стабилизацией ситуации», — сказал он.
Популяционное исследование Роспотребнадзора началось в июне 2020 года. В ходе первого этапа обследовали более 74 тыс. волонтеров в 26 регионах страны. Ученые получили мозаичную картину: показатели коллективного иммунитета варьировались от 4 до 50%. На втором этапе исследования в сентябре — октябре регионы показали двукратный рост имунной прослойки. Третий этап исследования популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции начался в регионах России 9 декабря.
Коронавирусом в мире заразились около 76,3 млн человек, свыше 1,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 848 377 случаев заражения, выздоровели 2 275 657 человек, умерли 50 858.