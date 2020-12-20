Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новые запреты, ожидающие владельцев жилья в 2021 году В России рассказали об изменениях, которые ожидают людей, живущих в многоквартирных домах
Фоторепортажи
12«Высокая вода» в Венеции
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
16:44 (мск), источник: ТАСС

Мурашко заявил, что в России нет «кардинального роста» заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России остается высокой, но кардинального роста показателя в последние недели нет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в воскресенье.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Пока все-таки заболеваемость остается высокой. Единственное, что можно, наверное, позитивно сказать, — что кардинального роста сейчас последние недели нет», — сказал он.

Мурашко также сообщил о стабилизации роста заболеваемости в некоторых регионах России. «Новосибирская область стабилизировалась, Курганская область стабилизировалась», — отметил он.

При этом в России есть регионы, которые находятся на «достаточно высоком» уровне заболеваемости. «Это в основном города-миллионники», — добавил он.

Читайте также
Мурашко назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет

О стабилизации темпов распространения

Министр считает, что стабилизация темпов распространения коронавирусной инфекции в России может начаться весной, однако это зависит от скорости формирования популяционного иммунитета в стране.

«Напрямую все зависит от скорости формирования популяционного иммунитета. В весенний период мы уже должны заходить со значительно меньшей заболеваемостью, но и со стабилизацией ситуации», — сказал он.

Популяционное исследование Роспотребнадзора началось в июне 2020 года. В ходе первого этапа обследовали более 74 тыс. волонтеров в 26 регионах страны. Ученые получили мозаичную картину: показатели коллективного иммунитета варьировались от 4 до 50%. На втором этапе исследования в сентябре — октябре регионы показали двукратный рост имунной прослойки. Третий этап исследования популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции начался в регионах России 9 декабря.

Коронавирусом в мире заразились около 76,3 млн человек, свыше 1,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 848 377 случаев заражения, выздоровели 2 275 657 человек, умерли 50 858.

 Александр Галицкий: надо сказать, по некоторым направлениям мы опережали Штаты очень серьезно
Воровство процветает. Люди звереют. Люди просто хотят есть — притчи о беженцах расскажут всю правду
СМИ: британцы массово бросились покидать Лондон
Россиянин обманул счетчик и получил иск на миллион рублей
Россияне назвали лучший подарок на Новый год
Угрожающий пингвинам айсберг раскололся
Путин призвал спецслужбы учитывать риски конфликтов у границ
Путин оценил работу системы здравоохранения во время пандемии
Авто
К чему привело строительство дорог в России за последние 20 лет Дороги играют важнейшую роль для страны, от развития сети зависит как обороноспособность государства, так и его экономический рост. В наследство от СССР современной России достались разбитые дороги, а передвижение по многим из них зависело от погоды
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Популярные темы на «Детях»
Крик души многодетной матери: «Мы делаем уроки круглосуточно, хватит издеваться!» 820
Забавные картинки 567
почему 565
Забавные картинки 545
Новости партнеров
Она загипнотизировала всех зрителей своим изумительным танцем. Видео
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Ашурбейли: "С президентом я президент, с королём – король"
Высшая мера наказания в Асгардии - стирание персональных данных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь