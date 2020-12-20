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14:12 (мск), источник: РИА Новости

Путин оценил работу системы здравоохранения во время пандемии

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российская система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Источник: РИА Новости

Накануне большой пресс-конференции, состоявшейся в четверг, президент пообщался с волонтерами, которые работали в рамках подготовки мероприятия. Кадры общения показал телеканал «Россия 1».

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Одна из девушек-волонтеров, с которой поговорил Путин, рассказала, что она медик по образованию, в период пандемии лечила коронавирус у пациентов на дому.

«Это то, чем мы реально можем гордиться: во-первых, такими специалистами, как вы, а во-вторых, тем, что у нас система здравоохранения смогла достаточно быстро, не без проблем, но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна», — сказал Путин.

Он поблагодарил ее и всех молодых людей, которые этим занимаются, за их труд.

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