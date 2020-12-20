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14:39 (мск), источник: РИА Новости

Глава Сербии допустил возможность совместного производства «Спутник V»

БЕЛГРАД, 20 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич допустил возможность совместного с Россией производства вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее в Сербию были доставлены на лабораторные исследования 20 доз российской вакцины.

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Источник: РИА Новости

В воскресенье Вучич принял участие в открытии COVID-больницы на тысячу койко-мест в городе Крушевац в центральной части страны, где заявил, что власти Сербии получили документы на первую и вторую фазу испытаний российской вакцины, ожидают документы на третью.

«Верю, что существует такая возможность (производства вакцины с РФ — ред.). Мы говорили об этом», — ответил Вучич на вопрос журналистов, обсуждал ли он совместное производство с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе недавнего визита.

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Сербия получила российскую вакцину от коронавируса

По словам Вучича, сербские специалисты довольны той информацией, которую пока получили о вакцине «Спутник V».

Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее сообщил, что Сербия получит первую партию вакцины против коронавируса американо-германского производства Pfizer и BioNTech в следующие понедельник-вторник.

Представители сербского минздрава указали в начале декабря, что массовая вакцинация против COVID-19 в Сербии ожидается в начале 2021 года.

Сербский президент в обращении к гражданам 12 ноября сообщил, что Сербия до конца года начнет получать 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 от компании Pfizer и ведет переговоры с КНР и РФ, так как стране требуется больше вакцин.

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