Путин назвал главные задачи спецслужб

В воскресенье российский лидер посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки, которая отмечает свой вековой юбилей, и поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.
«Необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чем здесь говорю, и высоко оцениваю проведенные сложные профессиональные операции», — сказал глава государства.
По его словам, ФСБ и другим службам под эгидой Национального антитеррористического комитета важно «впредь действовать столь же решительно и последовательно».
Сотрудникам ФСО следует и дальше обеспечивать безопасность охраняемых гособъектов и значимых мероприятий, а Главному управлению специальных программ — решать задачи по повышению устойчивости работы ключевых государственных органов и систем связи даже в самой сложной обстановке, подчеркнул Путин.
Кроме того, президент призвал противостоять любым попыткам переписать историю и исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, обеспечении национальной безопасности и интересов страны.
Он отметил, что в одном боевом строю с сотрудниками СВР стоят представители всех российских органов безопасности. Как подчеркнул Путин, Россия по праву гордится «славными страницами истории» этих ведомств.
«В год 75-летия Великой Победы склоняем головы перед памятью всех, кто поднимал бойцов в атаку; в частях, сформированных из сотрудников органов безопасности, в самом пекле сражался на передовой, защищая Москву, Ленинград, Сталинград, сражаясь под Курском, на других важнейших направлениях Великой Отечественной; создавал партизанские отряды и выполнял ответственные задания в тылу, ликвидировал шпионов, предателей и диверсантов», — заявил президент.
Как заметил Путин, роль органов безопасности в защите национальных интересов всегда была и будет исключительно значима для России. При этом лидер добавил, что в стране никогда не забудут «трагических страниц XX века», уроков прошлого, «преступлений и репрессий против собственного народа».
Президент указал, что работа органов безопасности — это одна из важнейших гарантий «суверенного, демократического, самостоятельного развития» российского общества и его устойчивости перед любыми вызовами.
«Среди таких вызовов — международный терроризм. К нему у нас, у нашего народа, свои, особые счеты. Мы помним всех, кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага, с которым страна наша столкнулась в самый сложный период своей истории», — пояснил он.
Путин обратил внимание на то, что сейчас в стране создана мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом.