Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Италии зажгли самую большую в мире елку Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в городе Губбио
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
1340 лет со дня смерти Джона Леннона
16:11 (мск), источник: РИА Новости

Путин назвал главные задачи спецслужб

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы должны решительно бороться с терроризмом и уделять серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией, а также добиваться более эффективной защиты государственных границ, заявил президент Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье российский лидер посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки, которая отмечает свой вековой юбилей, и поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.

«Необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чем здесь говорю, и высоко оцениваю проведенные сложные профессиональные операции», — сказал глава государства.

Читайте также
Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки

По его словам, ФСБ и другим службам под эгидой Национального антитеррористического комитета важно «впредь действовать столь же решительно и последовательно».

Сотрудникам ФСО следует и дальше обеспечивать безопасность охраняемых гособъектов и значимых мероприятий, а Главному управлению специальных программ — решать задачи по повышению устойчивости работы ключевых государственных органов и систем связи даже в самой сложной обстановке, подчеркнул Путин.

Кроме того, президент призвал противостоять любым попыткам переписать историю и исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, обеспечении национальной безопасности и интересов страны.

Читайте также
Разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР, сообщил Нарышкин

Он отметил, что в одном боевом строю с сотрудниками СВР стоят представители всех российских органов безопасности. Как подчеркнул Путин, Россия по праву гордится «славными страницами истории» этих ведомств.

«В год 75-летия Великой Победы склоняем головы перед памятью всех, кто поднимал бойцов в атаку; в частях, сформированных из сотрудников органов безопасности, в самом пекле сражался на передовой, защищая Москву, Ленинград, Сталинград, сражаясь под Курском, на других важнейших направлениях Великой Отечественной; создавал партизанские отряды и выполнял ответственные задания в тылу, ликвидировал шпионов, предателей и диверсантов», — заявил президент.

Как заметил Путин, роль органов безопасности в защите национальных интересов всегда была и будет исключительно значима для России. При этом лидер добавил, что в стране никогда не забудут «трагических страниц XX века», уроков прошлого, «преступлений и репрессий против собственного народа».

Читайте также
Ветеран СВР рассказал, как «брал под контроль» Белый дом

Президент указал, что работа органов безопасности — это одна из важнейших гарантий «суверенного, демократического, самостоятельного развития» российского общества и его устойчивости перед любыми вызовами.

«Среди таких вызовов — международный терроризм. К нему у нас, у нашего народа, свои, особые счеты. Мы помним всех, кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага, с которым страна наша столкнулась в самый сложный период своей истории», — пояснил он.

Путин обратил внимание на то, что сейчас в стране создана мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом.

Путин поздравил сотрудников и ветеранов СВР со столетием службы
Во время загрузки произошла ошибка.
16:25 (мск)© Ньюстюб
 Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции
'Это красивый ход': Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море
Мурашко назвал сроки начала вакцинации людей старше 60 лет
СМИ: британцы массово бросились покидать Лондон
Россиянин обманул счетчик и получил иск на миллион рублей
Россияне назвали лучший подарок на Новый год
В Дании, Нидерландах и Австралии обнаружили мутацию коронавируса
Путин оценил работу системы здравоохранения во время пандемии
Здоровье
О чем говорят ваши сексуальные фантазии Рассказывает врач-психотерапевт.
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Россиянам пообещали аномальную погоду зимой
ЦСКА выставил ультиматум Гончаренко
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко 
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Крик души многодетной матери: «Мы делаем уроки круглосуточно, хватит издеваться!» 817
Забавные картинки 566
почему 562
Забавные картинки 545
Леди
«Невероятный!»: Янковский произвел фурор в сети (фото) В сети оценили фотографии.
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь