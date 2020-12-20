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20:36 (мск), источник: Daily Storm

Страны ЕС ограничили транспортное сообщение с Британией из-за нового типа коронавируса

Бельгия, Нидерланды и Италия приостановили железнодорожное и авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения в стране нового штамма коронавируса. Об этом пишет издание The Independent. По его данным, аналогичные меры планируют принять и другие страны Евросоюза. Ранее глава британского минздрава заявил о выявлении нового, мутировавшего варианта коронавируса.

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Источник: AP 2020

Власти Бельгии объявили о закрытии границ с Великобританией на сутки. Германия в свою очередь отказалась принимать авиарейсы из Соединенного Королевства и Южно-Африканской Республики, где также нашли новый штамм коронавируса.

На фоне происходящего Нидерланды также объявили, что до 1 января 2021 года включительно приостанавливают прием авиарейсов из Великобритании.

Власти страны приняли такое решение, после того как был зафиксирован первый инфицированный новым типом COVID-19.

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Авиасообщение с Соединенным Королевством временно прекратила и Италия. Решение озвучил глава МИД страны Луиджи Ди Майо. Вопрос о приостановке транспортного сообщения с Великобританией рассматривает правительство Ирландии.

Временно приостановлены рейсы международных поездов Eurostar, связывающих континентальную Европу с Великобританией. При этом издание отмечает, что 20 декабря билеты на все поезда были распроданы менее чем за час на фоне предположений о том, что французские власти могут запретить въезд путешественникам из Британии.

О планах приостановить авиасообщение с Великобританий сообщили власти Франции и Германии.

По данным немецкой газеты Bild, канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена добиваться закрытия границ Евросоюза для британцев.

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Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о более тысячи случаев заражения новым штаммом коронавируса. На этом фоне премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении максимально жестких ограничительных мерах на передвижение жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Премьер пояснил, что решение о жестком локдауне принималось из-за высокой скорости распространения инфекции. По данным британского консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, новый вариант коронавируса распространяется быстрее и может быть на 70% заразней исходного.

Во Всемирной организации здравоохранения в свою очередь заявили, что готовы ознакомиться с данными Лондона и проинформировать общественность о характеристиках нового типа коронавируса.

Между тем, в связи с ужесточением локдауна в Лондоне и на юго-востоке Англии жители британской столицы массово покидают город.

Как отмечает Daily Mail, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту Лондона скопились тысячи людей, которые стремятся срочно покинуть британскую столицу. На выездах из города наблюдались большие заторы, в том числе огромная пробка на трассе А40, которая ведет в Уэльс.

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В Великобритании с начала пандемии COVID-19 зафиксировали более двух миллионов случаев заражения COVID-19, свыше 67 тысяч граждан скончались. В связи с этим в стране ужесточили ограничения для борьбы с пандемией. Например, в Лондоне и некоторых регионах на юго-востоке страны с 16 декабря закрылись бары, пабы, кафе и рестораны. Заведения могли работать только на вынос и доставлять еду на дом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире на 20 декабря достигло 76 291 671. Жертвами ковида стали 1 685 544 человека. США лидируют по количеству выявленных случаев COVID-19 — 17 658 051 заболевший и 316 176 скончавшихся. На втором месте — Индия (10 031 233 и 145 477), на третьем — Бразилия (7 213 155 и 186 356).

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