20:36 (мск), источник: Daily Storm
Страны ЕС ограничили транспортное сообщение с Британией из-за нового типа коронавируса
Бельгия, Нидерланды и Италия приостановили железнодорожное и авиасообщение с Великобританией
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Власти Бельгии объявили о закрытии границ с Великобританией на сутки. Германия в свою очередь отказалась принимать авиарейсы из Соединенного Королевства и
Власти страны приняли такое решение, после того как был зафиксирован первый инфицированный новым типом COVID-19.
Авиасообщение с Соединенным Королевством временно прекратила и Италия. Решение озвучил глава МИД страны Луиджи Ди Майо. Вопрос о приостановке транспортного сообщения с Великобританией рассматривает правительство Ирландии.
Временно приостановлены рейсы международных поездов Eurostar, связывающих континентальную Европу с Великобританией. При этом издание отмечает, что 20 декабря билеты на все поезда были распроданы менее чем за час на фоне предположений о том, что французские власти могут запретить въезд путешественникам из Британии.
По данным немецкой газеты Bild, канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена добиваться закрытия границ Евросоюза для британцев.
Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о более тысячи случаев заражения новым штаммом коронавируса. На этом фоне
Во Всемирной организации здравоохранения в свою очередь заявили, что готовы ознакомиться с данными Лондона и проинформировать общественность о характеристиках нового типа коронавируса.
Как отмечает Daily Mail, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту Лондона скопились тысячи людей, которые стремятся срочно покинуть британскую столицу. На выездах из города наблюдались большие заторы, в том числе огромная пробка на трассе А40, которая ведет в Уэльс.
В Великобритании с начала пандемии COVID-19 зафиксировали более двух миллионов случаев заражения COVID-19, свыше 67 тысяч граждан скончались. В связи с этим в стране ужесточили ограничения для борьбы с пандемией. Например, в Лондоне и некоторых регионах на
По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире на 20 декабря достигло 76 291 671. Жертвами ковида стали 1 685 544 человека. США лидируют по количеству выявленных случаев COVID-19 — 17 658 051 заболевший и 316 176 скончавшихся. На втором месте — Индия (10 031 233 и 145 477), на третьем — Бразилия (7 213 155 и 186 356).