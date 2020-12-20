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17:53 (мск), источник: РБК

Страны ЕС начали отменять авиасообщение с Великобританией на фоне COVID

Ряд европейских стран сообщили, что вслед за Нидерландами временно прекращают авиасообщение с Великобританией из-за угрозы распространения нового, более заразного штамма коронавируса. Об этом пишет Би-би-си. 20 декабря Амстердам заявил, что до 1 января приостанавливает прием рейсов из Великобритании после новостей о новой мутации COVID-19.

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Источник: AP 2020

Как сообщает Би-би-си, аналогичное решение уже приняла Бельгия. Кроме того, в эту страну прекратят ходить поезда из Британии. Глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо сообщил, что правительство введет такие же меры в ближайшее время.

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О планах приостановить авиасообщение с Лондоном сообщили во Франции и Германии. Немецкая газета Bild сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена добиваться закрытия европейских границ для британцев.

РБК обратился за комментариями в авиакомпанию «Аэрофлот».

В начале недели глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок рассказал, что в Лондоне, графствах Эссекс, Кент и Хертфордшир более тысячи человек заразились новым штаммом коронавируса.

«Мы выявили новый тип коронавируса, который может вызвать более быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии», — заявил министр. По его словам, мутация вируса не привела к более тяжелому течению болезни.

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Позже распространение более заразного варианта COVID-19 подтвердил главный санитарный врач Англии и советник британского правительства по медицине Крис Уитти. Он отметил, что пока ученые не обнаружили повышенной устойчивости нового штамма к имеющимся вакцинам от коронавируса, а также его большей летальности.

Премьер-министр Борис Джонсон, выступая в правительстве, заявил, что скорость распространения мутировавшего SARS-CoV-2 примерно на 70% выше, чем у ранее известных вариантов вируса.

Всю информацию о штамме передали во Всемирную организацию здравоохранения. Там сообщили, что новый тип коронавируса кроме Великобритании уже выявили в Нидерландах, Дании и Австралии.

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