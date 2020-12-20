17:53 (мск), источник: РБК
Страны ЕС начали отменять авиасообщение с Великобританией на фоне COVID
Ряд европейских стран сообщили, что вслед за Нидерландами временно прекращают авиасообщение с Великобританией
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Как сообщает
О планах приостановить авиасообщение с Лондоном сообщили во Франции и Германии. Немецкая газета Bild сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена добиваться закрытия европейских границ для британцев.
РБК обратился за комментариями в авиакомпанию «Аэрофлот».
В начале недели глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок рассказал, что в Лондоне, графствах Эссекс, Кент и Хертфордшир более тысячи человек заразились новым штаммом коронавируса.
«Мы выявили новый тип коронавируса, который может вызвать более быстрое распространение заболевания на
Позже распространение более заразного варианта COVID-19 подтвердил главный санитарный врач Англии и советник британского правительства по медицине Крис Уитти. Он отметил, что пока ученые не обнаружили повышенной устойчивости нового штамма к имеющимся вакцинам от коронавируса, а также его большей летальности.
Всю информацию о штамме передали во Всемирную организацию здравоохранения. Там сообщили, что новый тип коронавируса кроме Великобритании уже выявили в Нидерландах, Дании и Австралии.