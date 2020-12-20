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18:54 (мск), источник: РИА Новости

ВМС США приказали более агрессивно действовать против России

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Военно-морской флот США примет «более агрессивную» военную стратегию против России и Китая. Об этом пишет Guardian со ссылкой на большой отчет командования Корпуса морской пехоты, военно-морского флота и береговой охраны Соединенных Штатов.

Источник: Reuters

В докладе говорится, что Москва и Пекин стали «решительными соперниками» Вашингтона, а КНР представляет «самую серьезную долгосрочную стратегическую угрозу».

«Наши военно-морские силы, развернутые по всему миру, ежедневно взаимодействуют с китайскими и российскими военными кораблями и самолетами», — отмечается в отчете.

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В докладе Пентагона указано, что в случае войны и Китай, и Россия, вероятно, попытаются первыми захватить территорию предполагаемого конфликта — прежде чем США и их союзники смогут эффективно отреагировать.

Чтобы сохранить стратегическое преимущество, Вашингтон планирует модернизировать свои военно-морские силы за счет меньших, более маневренных и даже дистанционно управляемых кораблей.

В России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных планов в отношении США и других западных стран. При этом российское руководство отмечает растущую военную активность Вашингтона и блока НАТО у западных рубежей страны.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что действия Североатлантического альянса зачастую носят «открытый антироссийский характер». По его словам, ведомство предпринимает все необходимые меры по нейтрализации угроз, исходящих от НАТО.

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