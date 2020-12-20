18:54 (мск), источник: РИА Новости
ВМС США приказали более агрессивно действовать против России
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
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В докладе говорится, что Москва и Пекин стали «решительными соперниками» Вашингтона, а КНР представляет «самую серьезную долгосрочную стратегическую угрозу».
«Наши
В докладе Пентагона указано, что в случае войны и Китай, и Россия, вероятно, попытаются первыми захватить территорию предполагаемого конфликта — прежде чем США и их союзники смогут эффективно отреагировать.
Чтобы сохранить стратегическое преимущество, Вашингтон планирует модернизировать свои
В России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных планов в отношении США и других западных стран. При этом российское руководство отмечает растущую военную активность Вашингтона и блока НАТО у западных рубежей страны.
Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что действия Североатлантического альянса зачастую носят «открытый антироссийский характер». По его словам, ведомство предпринимает все необходимые меры по нейтрализации угроз, исходящих от НАТО.