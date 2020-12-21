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04:08 (мск), источник: Коммерсантъ

«Справедливая Россия» разработает законопроект о «зарплатах» родителям

«Справедливая Россия» решила разработать законопроект о ежемесячных выплатах родителям, сообщил депутат Госдумы Олег Шеин. По его словам, идею поддержали председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), представители Общественной палаты и «Национальный родительский комитет».

Источник: РИА "Новости"

«Будем разрабатывать закон. В конце концов, когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил», — написал господин Шеин в Telegram-канале.

Депутат напомнил, что несколько дней назад он выступил с предложением «зарплат для мам» в интервью и это вызвало «неожиданно масштабную» реакцию. По его словам, выплаты родителям предоставляют во Франции.

Основные меры поддержки семей с детьми в российских регионах — это выплаты материнского капитала, ежемесячных пособий и предоставление земельных участков, говорится в исследовании демографической политики субъектов РФ, которое провели заведующий научно-исследовательской лабораторией РАНХиГС Константин Казенин и доцент Института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов. Основная масса регионов начала вводить комплексные меры поддержки семей после 2010 года.

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