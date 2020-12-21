«Справедливая Россия» разработает законопроект о «зарплатах» родителям

«Будем разрабатывать закон. В конце концов, когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил», — написал господин Шеин в Telegram-канале.
Депутат напомнил, что несколько дней назад он выступил с предложением «зарплат для мам» в интервью и это вызвало «неожиданно масштабную» реакцию. По его словам, выплаты родителям предоставляют во Франции.
Основные меры поддержки семей с детьми в российских регионах — это выплаты материнского капитала, ежемесячных пособий и предоставление земельных участков, говорится в исследовании демографической политики субъектов РФ, которое провели заведующий научно-исследовательской лабораторией РАНХиГС Константин Казенин и доцент Института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов. Основная масса регионов начала вводить комплексные меры поддержки семей после 2010 года.