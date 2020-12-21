Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Кремле рассказали о здоровье Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полной чушью слухи о проблемах со здоровьем у Путина
Фоторепортажи
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
6Победители фотоконкурса Earth Photo
13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия испытала летающую боевую машину десанта

В России прошли успешные испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник: «Вертолеты России»

Во время испытаний опытный образец вертолета выполнил стрельбу управляемыми ракетами комплекса «Атака-ВМ» по мишеням, имитирующим бронетехнику противника. Также Ми-8АМТШ-ВН применил неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах.

Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

В ходе этих испытаний также подтвержден статус летающей боевой машины десанта (БМД) вертолета. Подчеркивается, что благодаря усовершенствованному оружию и повышенной живучести он стал «по-настоящему многофункциональной машиной для выполнения ударных, штурмовых и десантно-транспортных задач».

Ми-8АМТШ-ВН разработали на базе вертолетов серии Ми-8/17 и оснастили двигателем ВК-2500−03. Также на его борту новое прицельно-навигационное оборудование, кабина защищена титановой броней, а транспортное отделение — арамидной броней. Первые десять Ми-8АМТШ-ВН получат бригады армейской авиации, работающие в интересах Воздушно-десантных войск.

 Путин прокомментировал ситуацию с интимным видео Дзюбы
Чубайс рассказал о стратегическом провале России
ФАС попросили запретить рекламу привлекательности банкротства
Гинцбург объяснил Путину, почему в семье не все заболевают COVID
В Кремле пока не видят угрозы жизни россиян в ЦАР
Умер создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский
Мэрия Нововоронежа демонтирует скандальный памятник Аленке
В России за сутки выявлено рекордное число заболевших COVID-19
Здоровье
У оральных контрацептивов найден «антираковый» эффект Вывод сделали на основе исследования 250 тыс. женщин.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Китайские СМИ назвали миру имя возможного преемника Путина
Кино
Бузова и Собчак попрощались с «Домом 2» Проект больше не будет выходить на ТНТ
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Готовь деньги: новый штраф коснется всех
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Нашли недооцененное предсказание Ванги о COVID
Виктюк оставил родственникам миллионы: кто получит
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь