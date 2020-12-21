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11:42 (мск), источник: Интерфакс

Мэра армянского города задержали после его высказываний о Пашиняне

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Полиция Армении задержала мэра города Горис Аруша Арушаняна после его призыва запретить въезд премьер-министра республики Никола Пашиняна в Сюникскую область.

Источник: AFP 2020

«В рамках возбужденного уголовного дела Аруш Арушанян задержан. Дело передано в Следственный комитет», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе полиции.

В ведомстве отказались называть уголовное дело, по которому задержан Арушанян. В следственном комитете Армении «Интерфаксу» также не раскрыли эту информацию.

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Поздно вечером в минувшее воскресенье, 20 декабря, Арушанян выступил с призывом запретить въезд Пашиняна на территорию области, назвав его «так называемым премьером, сдающим армянские земли, ослабляющим неприступность Сюника».

С раннего утра несколько сотен жителей Сюникской области перекрыли автотрассу, по сообщению местных СМИ, на месте находятся около 2 тыс. полицейских, которых на автобусах привезли из Еревана.

Дорога в Горис в настоящее время перекрыта.

Между тем, премьер Армении уже находится в Сюникской области, он провел встречу с жителями одного из сел и продолжил путь в сторону Гориса.

Как сообщалось, Армения и Азербайджан проводят работы по демаркации границ. Местные жители опасаются за свою безопасность, заявляя, что азербайджанские посты приблизились к населенным пунктам и находятся на расстоянии всего нескольких сотен метров.

Ранее Пашинян заявлял, что процесс уточнения государственной границы между Арменией и Азербайджаном на участке Сюникской области и населенных пунктов Кубатлу и Зангелан сталкивается с трудностями, поскольку основная дорога, связывающая Горис с городом Капан (Сюникская область на юге Армении), в частности, 21-километровый участок дороги, в рамках логики границ советских времен, выходит местами за пределы территории Армении.

С российской стороной достигнута договоренность о размещении пограничных сил РФ на участке автодороги Горис — Капан.

«Автодорогу берут под контроль пограничные силы России, наши погрансилы размещаются за ними, визуально обеспечивая безопасность второй линии, после них стоят подразделения армии. То же самое с азербайджанской стороны. Достигнута договоренность с азербайджанской стороной, что между дорогой и пограничниками не будет подразделений армии», — заявил глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью телепрограмме «Зинуж» армянского военного ведомства в минувшее воскресенье.

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